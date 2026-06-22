De la Rosa exigió la renuncia de Adorni y apuntó contra Milei: "Avala la corrupción de su jefe de Gabinete"

Tras la polémica que salpica al ex vocero presidencial Manuel Adorni, quién está acusado de enriquecimiento ilícito, la diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, analizó la situación particular del jefe de Gabinete de Ministros de Nación respecto al escenario político nacional. “El presidente Javier Milei avala la corrupción de su Jefe de Gabinete”, sentenció la legisladora a Siempre Formosa.

“Es vergonzoso lo que está pasando. Estamos ante un acto de corrupción en la cabeza de quien administra los recursos de todos los argentinos. Esto no da para más, el Jefe de Gabinete debe renunciar directamente”, detalló De la Rosa quién hizo referencia a sesión prevista para el jueves en el Senado.

“Lo que está claro acá es que el presidente de la Nación, Javier Milei, está avalando la corrupción en su gobierno y fue Milei quien aseguró a su gente que, si llega a existir esta moción de censura, lo va a volver a poner en cualquier otro puesto al actual Jefe de Gabinete”, exclamó la ex senadora nacional y agregó: “Yo creo que hay algo más”.

En ese sentido, pese a la moción de censura de Adorni que se tratará en el Senado el jueves 24 de junio, lamentó que hay muchos legisladores que responden a otros mandatarios provinciales que suelen ceder a presiones políticas. “A diferencia de nuestro gobernador Insfrán que tiene muy claro cómo son las cosas, hay diputados vinculados a otros gobiernos que reciben llamados, negocian a último momento y deciden no bajar al recinto”, destacó la diputada nacional quien remarcó la “gravedad” de la situación.

“El Jefe de Gabinete de la Nación tiene un rango muy especial en la Constitución Nacional, no es un simple ministro; es el jefe de la administración pública, es el que recauda los tributos y administrar el dinero de todos los argentinos”, resaltó.

Causa de corrupción

Este martes en la Cámara de Diputados creció el malestar tras el anunció del presidente Martín Menem quién llamó a una sesión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a discutir múltiples pedidos de informes e interpelación al jefe de Gabinete. Esta solicitud fue interpretada por varios representantes de la oposición como una maniobra por parte del Gobierno libertario para dilatar el tratamiento y evitar que el Congreso expulsé a Manuel Adorni.

Por su parte, la Justicia busca determinar si la adquisición de propiedades, movimientos financieros y otros activos pueden justificarse con los recursos que declaró durante los últimos años. En ese marco, también se analizan operaciones vinculadas a inversiones en criptomonedas y modificaciones realizadas en sus declaraciones juradas.

Mientras Adorni sostiene que el crecimiento de su patrimonio responde a inversiones privadas realizadas antes de ingresar al Gobierno, la investigación continúa con nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de documentación bancaria, fiscal y patrimonial para establecer el origen de los fondos.