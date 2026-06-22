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Subte: las 41 escaleras mecánicas que se renovarán en la Ciudad

La contratación se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas económicas y forma parte de un plan más amplio de modernización.

22 de junio, 2026 | 20.57

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una nueva etapa de renovación de la infraestructura del Subte. A través de una licitación impulsada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se prevé la compra e instalación de 41 nuevas escaleras mecánicas en estaciones de las líneas A, B, C, D y E. La iniciativa busca reemplazar equipos obsoletos y mejorar la circulación y accesibilidad para los usuarios.

La contratación se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas económicas y forma parte de un plan más amplio de modernización que también incluye la renovación de ascensores y otras escaleras mecánicas en diferentes puntos de la red.

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Las 41 escaleras mecánicas del subte porteño que se renovarán

Según la documentación de la licitación a la que tuvo acceso el portal En El Subte, las nuevas escaleras serán instaladas en las siguientes estaciones:

Línea A

  • Plaza Miserere.

Línea B

  • Florida.
  • Uruguay.
  • Callao.
  • Pasteur.
  • Pueyrredón.
  • Carlos Gardel.
  • Medrano.
  • Malabia.
  • Ángel Gallardo.
  • Federico Lacroze.

Línea C

  • General San Martín.

Línea D

  • Callao.
  • Facultad de Medicina.
  • Pueyrredón.
  • Plaza Italia.
  • Olleros.
  • José Hernández.
  • Congreso de Tucumán.

Línea E

  • Bolívar.
  • Independencia.

Las 41 escaleras estarán distribuidas en dos grupos: uno contempla 20 equipos destinados exclusivamente a la línea B y el otro incluye 21 unidades para las líneas A, C, D y E.

La licitación se complementa con otras obras ya adjudicadas o en trámite para renovar medios de elevación en la red de Subte. Entre ellas figura la instalación de 36 nuevas escaleras mecánicas en estaciones de las líneas B, C, D y E y la incorporación de nuevos ascensores en las estaciones Federico Lacroze, de la línea B, y Plaza de los Virreyes, de la línea E.

Desde SBASE señalaron que el objetivo es reemplazar equipamiento que, en muchos casos, tiene varias décadas de funcionamiento y presenta mayores requerimientos de mantenimiento. La renovación apunta a mejorar la accesibilidad y la experiencia de viaje de los pasajeros en una red que transporta diariamente a cientos de miles de usuarios.

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