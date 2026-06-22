Subte: las 41 escaleras mecánicas que se renovarán en la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una nueva etapa de renovación de la infraestructura del Subte. A través de una licitación impulsada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se prevé la compra e instalación de 41 nuevas escaleras mecánicas en estaciones de las líneas A, B, C, D y E. La iniciativa busca reemplazar equipos obsoletos y mejorar la circulación y accesibilidad para los usuarios.

La contratación se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas económicas y forma parte de un plan más amplio de modernización que también incluye la renovación de ascensores y otras escaleras mecánicas en diferentes puntos de la red.

Las 41 escaleras mecánicas del subte porteño que se renovarán

Según la documentación de la licitación a la que tuvo acceso el portal En El Subte, las nuevas escaleras serán instaladas en las siguientes estaciones:

Línea A

Plaza Miserere.

Línea B

Florida.

Uruguay.

Callao.

Pasteur.

Pueyrredón.

Carlos Gardel.

Medrano.

Malabia.

Ángel Gallardo.

Federico Lacroze.

Línea C

General San Martín.

Línea D

Callao.

Facultad de Medicina.

Pueyrredón.

Plaza Italia.

Olleros.

José Hernández.

Congreso de Tucumán.

Línea E

Bolívar.

Independencia.

Las 41 escaleras estarán distribuidas en dos grupos: uno contempla 20 equipos destinados exclusivamente a la línea B y el otro incluye 21 unidades para las líneas A, C, D y E.

La licitación se complementa con otras obras ya adjudicadas o en trámite para renovar medios de elevación en la red de Subte. Entre ellas figura la instalación de 36 nuevas escaleras mecánicas en estaciones de las líneas B, C, D y E y la incorporación de nuevos ascensores en las estaciones Federico Lacroze, de la línea B, y Plaza de los Virreyes, de la línea E.

Desde SBASE señalaron que el objetivo es reemplazar equipamiento que, en muchos casos, tiene varias décadas de funcionamiento y presenta mayores requerimientos de mantenimiento. La renovación apunta a mejorar la accesibilidad y la experiencia de viaje de los pasajeros en una red que transporta diariamente a cientos de miles de usuarios.