Europa se prepara para hacer frente a la segunda crisis energética en cuatro años

Miniaturas de sistemas de transmisión de energía eléctrica se ven frente a la bandera de la UE en esta ilustración

​La Comisión Europea presentará este miércoles una serie de medidas para reducir los impuestos sobre la electricidad y coordinar el reabastecimiento de los almacenes de gas ‌de los países durante el verano, ‌en un intento por amortiguar las repercusiones energéticas de la guerra con Irán.

Los borradores de las propuestas a los que ha tenido acceso Reuters muestran que la UE, por ahora, evitará intervenciones importantes en el mercado, como la fijación de un techo a los precios del gas o la imposición de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, medidas que aplicó en 2022 cuando Rusia recortó el suministro de gas y los precios ​alcanzaron máximos históricos.

En su ⁠lugar, la Comisión tiene previsto flexibilizar las normas fiscales de la UE para favorecer ‌la electricidad frente al petróleo y el gas, y facilitar a ⁠los Gobiernos la reducción a cero de los impuestos ⁠sobre la electricidad de las industrias, según los borradores, que aún podrían cambiar antes de su publicación.

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La UE también intervendría para coordinar los esfuerzos de los países para llenar ⁠los almacenes de gas en los próximos meses y ofrecería orientación sobre cómo ​deben gestionar los Gobiernos una posible escasez de combustible para ‌aviones.

La fuerte dependencia de Europa de las ‌importaciones de petróleo y gas la ha dejado expuesta a una espiral de precios ⁠desde que el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de combustible, quedó efectivamente cerrado e Irán comenzó a atacar las infraestructuras energéticas en Oriente Medio.

El martes, el precio de referencia del gas en Europa era aproximadamente un tercio más alto ​que antes de ‌que comenzara la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, los mayores proveedores de petróleo y gas de la UE —Estados Unidos y Noruega— se encuentran fuera de Oriente Medio, y la crisis de Irán aún no ha provocado escasez de combustible en Europa. No obstante, ⁠las aerolíneas han advertido de que podría producirse una escasez de combustible para aviones en unas semanas.

Funcionarios de la UE dijeron a Reuters que la respuesta relativamente moderada del bloque refleja el hecho de que son los Gobiernos nacionales, y no Bruselas, los que controlan muchas de las palancas de gestión de crisis, incluidas las subvenciones y la reducción de impuestos y gravámenes nacionales.

Los planes de la Comisión esbozan medidas no vinculantes para que los Gobiernos proporcionen "alivio inmediato", ‌entre ellas exigir a las empresas que eviten los viajes aéreos siempre que sea posible.

Algunos funcionarios señalaron que la respuesta también refleja la valoración de que la crisis energética provocada por la guerra podría prolongarse durante meses, por lo que resulta prudente no adoptar medidas más extremas por el momento.

Elisabetta Cornago, subdirectora del grupo de expertos Centre for European Reform, dijo ‌que el cierre continuado del estrecho de Ormuz "podría llevarnos a una crisis del petróleo peor que la de 2022, a una crisis del gas similar, pero creo que a una crisis menor ‌en los precios ⁠de la electricidad".

Esto se debe a que los países han ampliado significativamente la electricidad renovable desde 2022, señaló.

La UE produjo el 71% de su ​electricidad a partir de fuentes bajas en carbono, incluidas las energías renovables y la nuclear, el año pasado, frente a alrededor del 60% en 2022, según datos del grupo de expertos Ember.

Con información de Reuters