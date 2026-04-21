Japón se abre al mercado mundial de armas con una reforma de la normativa sobre exportación

FOTO DE ARCHIVO: Tanques Tipo 10 en acción durante un ejercicio militar anual de Año Nuevo realizado por la 1.ª Brigada Aerotransportada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en el campo de entrenamiento de Narashino en Funabashi, Japón

​Japón dio a conocer este martes la mayor reforma de las normas de exportación de material de defensa de las últimas décadas, eliminando las restricciones ‌a la venta de armas al ‌extranjero y allanando el camino para la exportación de buques de guerra, misiles y otras armas.

La medida, destinada a reforzar la base industrial de defensa de Japón, supone un paso más que se aleja de las restricciones pacifistas que han marcado su política de seguridad de la posguerra.

Las guerras en Ucrania y Oriente Medio también están ejerciendo presión sobre la producción de armas de EEUU, lo que amplía las ​oportunidades para Japón. Al mismo ⁠tiempo, los aliados de EEUU en Europa y Asia buscan diversificar sus proveedores, ya ‌que los compromisos de seguridad que Washington ha mantenido durante mucho ⁠tiempo parecen menos seguros bajo el mandato del ⁠presidente Donald Trump.

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"Ningún país puede proteger por sí solo su propia paz y seguridad, y se necesitan países socios que se apoyen mutuamente en materia de equipamiento de ⁠defensa", dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en una publicación en la ​red social X.

La revisión aprobada por el Gobierno de ‌Takaichi elimina cinco categorías de exportación que ‌limitaban la mayoría de las exportaciones militares a equipos de rescate, transporte, alerta, ⁠vigilancia y desminado. En su lugar, los ministros y funcionarios evaluarán los méritos de cada venta propuesta.

Japón mantendrá tres principios de exportación que lo comprometen a realizar un riguroso examen, controles sobre las transferencias a terceros países y la prohibición de ventas ​a países ‌involucrados en conflictos. Sin embargo, en una presentación en la que se esbozaban los cambios, el Gobierno señaló que podrían hacerse excepciones cuando se considere necesario para la seguridad nacional.

FILIPINAS ACOGE CON SATISFACCIÓN EL CAMBIO

Representantes y diplomáticos japoneses dijeron a Reuters que países que van desde Polonia hasta Filipinas ⁠están explorando oportunidades de adquisición a medida que modernizan sus fuerzas. Uno de los primeros acuerdos podría ser la exportación de buques de guerra usados a Manila, según indicaron dos de las fuentes.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, acogió con satisfacción el cambio normativo de Japón y afirmó en un comunicado que proporcionaría acceso a "artículos de defensa de la más alta calidad" que "fortalecerían la resiliencia nacional" y "contribuirían a la estabilidad regional a través ‌de la disuasión".

Filipinas, junto con el archipiélago del suroeste de Japón, forma parte de lo que los planificadores militares denominan la Primera Cadena de Islas, un grupo de islas que limita el acceso de China desde sus aguas costeras al Pacífico occidental.

A medida que crece la influencia regional de Pekín, Manila y Tokio han estrechado sus lazos de seguridad. ‌En septiembre firmaron un acuerdo que facilita a sus fuerzas operar en el territorio del otro y en enero flexibilizaron las normas para el intercambio de suministros militares.

"Este paso histórico ‌no solo mejorará las ⁠capacidades de defensa de los países que colaboran con la alianza entre Japón y Estados Unidos, sino que también reforzará nuestra capacidad colectiva ​para mantener la paz en toda la región y salvaguardar aún más la libertad", dijo George Glass, embajador de Estados Unidos en Japón, dijo en X.

Con información de Reuters