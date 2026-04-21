Amazon anuncia inversión de 25.000 millones de dólares en Anthropic para impulsar IA

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Amazon en el exterior de un almacén de Amazon en Manchester.

​Amazon anunció el lunes que invertirá hasta 25.000 millones de dólares en Anthropic, mientras que la empresa emergente ‌de inteligencia artificial se ‌compromete a destinar más de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años a las tecnologías en la nube de Amazon.

El acuerdo refuerza la relación entre ambas empresas, en un momento en que Anthropic se apresura a asegurar la capacidad necesaria para reforzar sus modelos.

Amazon, con sede ​en Seattle, invertirá ahora ⁠5.000 millones de dólares en Anthropic y 20.000 millones ‌más en el futuro, siempre que se ⁠alcancen determinados hitos comerciales. Esto se ⁠suma a los 8.000 millones de dólares que Amazon ya había invertido anteriormente en la empresa.

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Amazon ha tenido dificultades para generar ⁠expectación en torno a sus propios modelos de ​inteligencia artificial, como Nova, al tiempo que ‌sigue siendo líder en el ‌suministro de infraestructura crítica para el auge de la ⁠IA, como la potencia de computación en la nube. Amazon ha dicho que prevé unos 200.000 millones de dólares este año en gastos de capital, destinados en gran parte ​al ‌desarrollo de la IA.

Amazon también está apostando fuerte por las mayores empresas emergentes de inteligencia artificial. La nueva inversión en Anthropic, creadora de Claude, sigue al anuncio de Amazon a principios de este año ⁠de que invertiría hasta 50.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

En un comunicado, Anthropic dijo que esperaba aportar aproximadamente 1 gigavatio de capacidad mediante los chips Trainium2 y Trainium3 para finales de año. En última instancia, Anthropic espera alcanzar hasta 5 gigavatios de dicha capacidad.

El director ejecutivo de ‌Amazon, Andy Jassy, dijo en un comunicado que el uso de los chips Trainium por parte de Anthropic "refleja el progreso que hemos logrado juntos en el ámbito de los chips personalizados".

Anthropic aspira a tomar la delantera en la carrera de la ‌IA con el lanzamiento de modelos centrados en la codificación y el diseño, mientras que Amazon busca clientes para sus chips ‌de silicio personalizados, ⁠diseñados para el entrenamiento y la inferencia en inteligencia artificial.

Las acciones de Amazon subieron alrededor de ​un 2,7% en la negociación posterior al cierre de Wall Street.

Con información de Reuters