Ucrania recupera el control de zonas del frente en el sureste y el este, según el jefe del ejército

FOTO DE ARCHIVO. Un militar ucraniano camina cerca de edificios residenciales dañados por los ataques militares rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad fronteriza de Orikhiv, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania

Ucrania ​ha recuperado el control de 480 km² de territorio en las zonas sureste y este del frente desde finales de enero, ‌según ha declarado el ‌jefe del ejército, Oleksandr Sirski, quien ha añadido que Rusia continúa con su ofensiva de primavera.

Tras visitar el frente, Sirski dijo que Ucrania había recuperado el control de ocho localidades en la región de Dnipropetrovsk, al este, y de cuatro localidades en la región de Zaporiyia, al sureste.

A pesar de los éxitos de Ucrania, los soldados rusos ​seguían adelante con ⁠una ofensiva de primavera, dijo.

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"Los efectivos rusos no están abandonando sus ‌planes de nuevas operaciones ofensivas y están reagrupando sus ⁠fuerzas y equipos disponibles", dijo Sirski ⁠en la aplicación Telegram a última hora del domingo.

"A pesar de las importantes pérdidas de personal y equipo militar, los invasores pretenden apoderarse de ⁠más territorio ucraniano y establecer una 'zona de seguridad' en la ​región de Dnipropetrovsk", añadió.

Los efectivos ucranianos mantuvieron las ‌líneas de defensa, dijo.

El presidente ucraniano, ‌Volodímir Zelenski, dijo la semana pasada que la situación en ⁠el frente para Ucrania era la mejor desde mediados del año pasado.

LOS CONTRATAQUES DE KIEV DESBARATAN LOS PLANES RUSOS

Analistas militares dijeron que los contraataques ucranianos en el sureste del país estaban contribuyendo a desbaratar ​los esfuerzos ‌rusos en torno a Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, y, en general, la ofensiva rusa de primavera a lo largo de más de 1.200 kilómetros de la línea del frente.

"Los contraataques ucranianos en las direcciones de Hulyaipole ⁠y Oleksandrivka siguen planteando al mando militar ruso dilemas que el ejército ruso, ya de por sí sobrecargado, parece tener dificultades para resolver", dijo el lunes el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización sin ánimo de lucro en Washington, en un informe diario.

Los efectivos rusos siguieron ganando terreno en la región oriental de Donetsk, avanzando en el norte ‌de Pokrovsk, un centro logístico clave, según informaron medios estatales rusos citando al Ministerio de Defensa ruso la semana pasada.

La batalla por Pokrovsk se ha recrudecido desde mediados de 2024, mientras Rusia busca consolidar su control sobre la región de Donetsk.

Sirski dijo que también visitó la zona ‌de Pokrovsk y ordenó munición adicional y otros suministros para reforzar al ejército ucraniano allí.

Ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a ‌la guerra, Ucrania ⁠también ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra las infraestructuras petroleras rusas. En las últimas dos ​semanas, los militares ucranianos han atacado puertos rusos del mar Báltico e infraestructuras petroleras en la región de Leningrado.

Con información de Reuters