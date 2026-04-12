El Presidente ruso Vladimir Putin asiste al servicio religioso ortodoxo de Pascua en Moscú

​Rusia y Ucrania volvieron a acusarse mutuamente el domingo de violar el alto el fuego de 32 ‌horas en la ‌guerra, y denunciaron más de 1.000 ataques con drones y bombardeos apenas unas horas después de que la tregua entrara en vigor con motivo de la Pascua ortodoxa.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que registró 1.971 violaciones del alto el fuego durante la noche ​del sábado, mientras ⁠que el Estado Mayor de Ucrania informó de 479 ‌bombardeos y más de 1.700 ataques con ⁠drones por parte de las ⁠tropas rusas.

Según el calendario de la fe ortodoxa, dominante en ambos países, este año la Pascua se celebra el ⁠domingo.

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Un soldado de la 65.ª brigada de Ucrania ​que combate en Zaporiyia afirmó que ‌los drones de reconocimiento rusos ‌seguían sobrevolando la zona a pesar del alto ⁠el fuego, lo que impedía recuperar los cuerpos de los soldados muertos.

"Queríamos evacuar a nuestros compañeros caídos, pero (los rusos) aún no nos dejan hacerlo", dijo el ​soldado, conocido ‌como Spider, en una misa militar de Pascua a la luz de las velas.

Rusia afirmó que había un niño entre los civiles heridos en un ataque con drones ucranianos en la ⁠región de Kursk, mientras que el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó de dos personas muertas por bombardeos ucranianos.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que dos civiles resultaron heridos el domingo por un ataque con drones rusos en la región de Járkov.

Reuters ‌no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre actividad militar.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el domingo que la tregua era un "gesto humanitario" del presidente Vladimir Putin, pero que las tropas rusas reanudarían los combates tan ‌pronto como esta terminara.

Putin anunció el alto el fuego temporal por la Pascua ortodoxa el 9 de abril, y ‌está previsto que ⁠finalice a las 2100 GMT del domingo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyas anteriores propuestas de ​alto el fuego fueron rechazadas por Moscú, aceptó la tregua.

Con información de Reuters