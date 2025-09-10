Polonia, más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial, según el primer ministro

El primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra una reunión extraordinaria del gobierno en la cancillería, con funcionarios militares y de los servicios de emergencia, tras las violaciones del espacio aéreo polaco durante un ataque ruso a Ucrania, en Varsovia, Polonia

Polonia está más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, dijo el miércoles el primer ministro Donald Tusk, después de que el Estado miembro de la OTAN derribara drones rusos sobre su territorio.

Tusk explicó que Polonia había pedido a la OTAN que iniciara consultas en virtud del artículo 4 de su Tratado, que establece que los miembros de la alianza militar occidental se consultarán cuando, en opinión de cualquiera de ellos, el territorio, la independencia política o la seguridad de cualquiera de ellos se vean amenazados.

Tusk dijo al Parlamento que por la noche se produjeron 19 intrusiones en el espacio aéreo polaco. Las incursiones aumentaron las tensiones que ya estaban latentes tras anteriores incursiones de aviones no tripulados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No tengo motivos para afirmar que estemos al borde de la guerra, pero se ha cruzado una línea, y es incomparablemente más peligrosa que antes", dijo.

"Esta situación nos sitúa lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial", añadió.

Tusk dijo que se había confirmado el derribo de tres drones y que era probable que se hubiera derribado un cuarto.

"El hecho de que estos drones, que suponían una amenaza para la seguridad, hayan sido derribados cambia la situación política. Por lo tanto, las consultas aliadas adoptaron la forma de una petición formal para activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN", dijo Tusk.

La portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, dijo que Polonia había encontrado siete drones y restos de un misil.

Un dron o un objeto similar impactó contra un edificio residencial en Wyryki, en el este de Polonia, pero nadie resultó herido, según dijo el alcalde de la localidad al canal de noticias estatal TVP Info.

En otro lugar de la región oriental de Lublin, la policía dijo haber encontrado un dron dañado en la localidad de Czosnowka.

La Fiscalía del distrito de Zamosc, también en la región de Lublin, dijo que había sido informada del hallazgo de componentes de drones, cerca de un cementerio en la ciudad de Czesniki.

En la región central de Lodz, se encontró un dron en un campo cerca de la localidad de Mniszkow.

Con información de Reuters