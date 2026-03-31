Ataques rusos causan dos muertos y decenas de heridos en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Una residente delante de unos edificios alcanzados por un ataque de dron ruso, durante la ofensiva rusa contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania

​Los ataques rusos del lunes contra regiones del centro y ‌el norte de ‌Ucrania causaron la muerte de dos personas y dejaron más de 20 heridos, según informaron las autoridades regionales.

Cerca de la ciudad central de Poltava, la caída de ​escombros procedentes ⁠de drones causó la muerte ‌de una persona, dejó tres ⁠heridos y dañó ⁠un edificio de apartamentos de gran altura, según informó el gobernador regional, ⁠Vitali Diakivnich, a través de ​Telegram.

Los ataques con drones ‌y los bombardeos de ‌artillería causaron la muerte de ⁠una persona en la región adyacente de Dnipropetrovsk, cerca de la localidad de Nikopol, según ​informó el ‌gobernador regional Oleksandr Ganzha a través de Telegram. Dos personas resultaron heridas en la localidad y 12 en toda ⁠la región.

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Las fuerzas rusas lanzaron dos ataques con bombas planeadoras en la región de Sumy, cerca de la frontera rusa, hiriendo a 13 personas, entre ellas un niño de ‌6 años, según informó el gobernador regional Oleh Hrihorov. Quince viviendas resultaron dañadas.

Altos mandos militares rusos han afirmado que sus fuerzas se han comprometido ‌a crear zonas de seguridad en Sumy y en la vecina región ‌de Járkov, ⁠en el noreste.

Reuters no ha podido verificar de forma ​independiente estas informaciones.

Con información de Reuters