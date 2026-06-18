Ucrania vuelve a atacar la refinería de Moscú mientras Zelenski busca el apoyo de Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participa en una entrevista por videoconferencia con Alessandra Galloni, redactora jefe de Reuters, durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia

​Drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Moscú por segunda vez esta semana, mientras Rusia lanzaba misiles contra Kiev, en un momento en que el presidente Volodímir Zelenski buscaba el apoyo de EEUU y ‌Europa para alcanzar un acuerdo de paz.

Moscú derribó ‌más de medio centenar de drones el jueves, informó el alcalde Serguéi Sobyanin en Telegram, y un testigo de Reuters vio llamas y columnas de humo sobre el distrito sureste de Kapotnya, donde se encuentra la refinería de Moscú.

"Las fuerzas de defensa aérea siguen repeliendo un ataque masivo. Varios drones lograron llegar a la refinería de petróleo de Moscú", dijo Sobyanin, y añadió que un centro comercial también sufrió daños leves.

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El ataque es el segundo en tan solo unos días, después de que un ataque con drones el martes paralizara las operaciones de la refinería, según fuentes, lo ​que se suma a los daños ⁠generalizados sufridos por las instalaciones energéticas rusas y agrava aún más la crisis de combustible en el país.

Rusia, ‌el tercer mayor productor de petróleo del mundo y uno de los principales exportadores de ⁠petróleo y combustible, tiene previsto importar combustible por vía marítima este ⁠mes, en un intento por hacer frente a la escasez de gasolina tras los intensos ataques con drones ucranianos contra sus refinerías, según fuentes del sector.

En la región circundante a Moscú, un edificio residencial de gran altura, una instalación industrial ⁠y varias viviendas particulares también resultaron dañados por el ataque con drones, informó el gobernador regional.

El aeropuerto ​de Sheremétievo, el más transitado de Moscú, suspendió los vuelos y evacuó a ‌los pasajeros, algunos de los cuales buscaron refugio en ‌la zona de aparcamiento, dijo el aeropuerto en un comunicado. Las restricciones se levantaron posteriormente.

MISILES BALÍSTICOS APUNTAN A ⁠KIEV

Kiev sufrió el segundo ataque aéreo de esta semana cuando Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital ucraniana, según las autoridades municipales.

"El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!", escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en un mensaje de Telegram a primera ​hora del jueves, sin ‌dar más detalles.

Un testigo de Reuters escuchó explosiones en Kiev, y las autoridades de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, afirmaron que una persona había fallecido en un ataque con drones. Se emitieron alertas de ataque aéreo para la mayor parte del territorio ucraniano.

Esta semana, un gran ataque de Rusia contra Kiev causó la muerte de diez personas y dañó un monasterio milenario que ⁠simboliza el patrimonio espiritual y cultural de Ucrania, lo que provocó la condena de los líderes europeos. Rusia negó haber atacado el monasterio.

ZELENSKI HABLA CON TRUMP

Los nuevos ataques se produjeron mientras Zelenski intentaba aumentar la presión sobre Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada hace cuatro años.

Zelenski dijo que había hablado con el presidente de EEUU, Donald Trump, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, además de con otros líderes, en el marco de una reunión del G7 celebrada en Francia. Lo describió como una "conversación de coordinación" para intentar poner fin a la guerra.

Trump dijo el miércoles que Rusia estaba perdiendo más soldados que ‌Ucrania, tras sugerir que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como Zelenski parecían dispuestos a hacer algo al respecto de la guerra.

Putin no había abordado la posibilidad de una reunión con Zelenski durante su última conversación telefónica con Trump, informó el Kremlin esta semana. Rusia ha afirmado que Ucrania estaba perdiendo.

En otros ataques con drones y misiles, una persona murió en la ciudad ucraniana de Energodar, donde vive la mayor parte del personal de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por ‌Rusia, según informó en Telegram el alcalde designado por Rusia, Maksim Pukhov.

En la región fronteriza rusa de Bélgorod, las autoridades informaron de que un ataque con drones ucranianos mató a un hombre que se encontraba en su vehículo. El miércoles, Moscú había ‌acusado a Ucrania de atacar ⁠un autobús que transportaba a niños bielorrusos, una acusación que Kiev calificó de "falsa".

En la región de Rostov, al sur de Rusia, un ataque con drones ucranianos causó la muerte de una persona ​y provocó un incendio en dos instalaciones comerciales, informaron las autoridades.

Rusia y Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles en la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Con información de Reuters