Ucrania presenta una solicitud actualizada para adherirse a la OCDE

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, comparece antes de reunirse con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante su visita a Kiev, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ​presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el martes que su país había presentado ‌una solicitud revisada ‌para adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo formado principalmente por economías avanzadas, en un momento en que Kiev busca una mayor integración con las instituciones occidentales.

Ucrania lleva varios años colaborando ​con la ⁠OCDE en materia de reformas y normas ‌de gobernanza, y ahora aspira a ⁠obtener la condición de ⁠país candidato como paso previo a la adhesión plena.

Tras reunirse con Mathias Cormann, secretario general de ⁠la OCDE, durante su visita a Kiev, ​Zelenski dijo en una publicación ‌de Telegram que la ‌primera ministra Yulia Svyrydenko ha presentado la ⁠solicitud actualizada.

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"Esperamos obtener la condición de país candidato ya este otoño (boreal). La siguiente etapa será una hoja de ruta hacia la ​adhesión a ‌la OCDE. Hemos hablado de ello durante nuestra reunión", escribió Zelenski.

Ucrania, inmersa en una guerra a gran escala con Rusia tras la invasión de Moscú ⁠en 2022, está impulsando activamente la integración europea, que, según Kiev, es la mejor garantía de seguridad tanto para sí misma como para Europa.

La semana pasada, Zelenski reiteró el deseo de Kiev de una adhesión acelerada a la UE.

Ucrania espera ‌abrir los capítulos de negociación restantes con la UE antes del 15 de julio, fecha en la que el país celebra su Día de la Soberanía, dijo Zelenski en un comunicado ‌independiente publicado por su oficina el martes.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el martes que ‌no veía ⁠motivos para mantener conversaciones directas con Zelenski, dado lo que describió como ​los ataques de Kiev contra objetivos civiles.

Con información de Reuters