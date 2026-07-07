Ucrania ataca ocho petroleros de la "flota fantasma" rusa, según Kiev

Se observa humo tras lo que las autoridades ucranianas describen como un ataque aéreo en el que drones ucranianos impactaron contra un buque cisterna de la flota fantasma rusa

Los drones ​ucranianos atacaron durante la noche ocho petroleros de la denominada "flota fantasma" rusa que transportaban combustible a Crimea, ‌informó el martes el ‌Ejército de Kiev, en el marco de una campaña cada vez más intensa para aislar la península ocupada por Rusia.

En un comunicado publicado en Telegram, las fuerzas de drones de Ucrania afirmaron que habían atacado los buques —todos ellos sujetos a sanciones internacionales y con un peso muerto ​de unas 7.000 ⁠toneladas— en el mar de Azov.

Esto se produjo un ‌día después de que esas mismas fuerzas informaron ⁠que habían atacado otros dos buques ⁠de la flota fantasma en esa misma zona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra la infraestructura logística ⁠y energética de Crimea, lo que ha provocado ​escasez de combustible y un estado de ‌emergencia en el territorio, que ‌resulta fundamental para la guerra que Rusia libra contra ⁠su vecino más pequeño, ya en su quinto año.

Rusia se anexó Crimea en 2014, antes de su invasión a gran escala en 2022.

"Atacar la logística naval del enemigo ​complica el ‌suministro de combustible y munición necesarios para respaldar las actividades de las tropas rusas, principalmente en el territorio temporalmente ocupado de Crimea", afirmaron las fuerzas de drones.

La unidad publicó imágenes en blanco y ⁠negro, tomadas desde un dron, en las que se veía cómo los barcos eran blanco de los ataques y estallaban en llamas. Reuters no ha podido verificar de forma independiente esta información.

Kiev lleva tiempo instando a sus aliados internacionales a tomar medidas drásticas contra los buques que eluden las sanciones transportando ‌petróleo ruso a los mercados internacionales.

Las fuerzas ucranianas han lanzado ataques con drones marítimos para inutilizar algunos petroleros que transportaban petróleo ruso en el mar Negro, como parte de una campaña para reducir las fuentes de ingresos de Moscú.

También se ‌han producido una serie de explosiones inexplicables en petroleros que han hecho escala en puertos rusos. Ucrania no ha confirmado ni ‌desmentido su participación ⁠en esos ataques, aunque fuentes de seguridad marítima sospechan que Ucrania está detrás de ellos.

(Reporte ​de Anna Pruchnicka y Dan Peleschuk; información adicional de Tom Balmforth; redacción de Dan Peleschuk; edición de Daniel Flynn, Andrew Heavens y Sharon Singleton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)