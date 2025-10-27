Israel no aceptará fuerzas armadas turcas en Gaza, según el ministro de Exteriores

Una vista aérea muestra la destrucción en un barrio residencial, tras la retirada de las fuerzas israelíes del área, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en la ciudad de Gaza

9;N, 27 oct (Reuters) -Israel no aceptará la presencia de fuerzas armadas turcas en Gaza en el marco de un plan estadounidense para poner fin definitivamente a la guerra en el territorio palestino, dijo el lunes el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye una fuerza internacional en Gaza para ayudar a garantizar un frágil alto el fuego que comenzó este mes, poniendo fin a dos años de guerra entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás.

Pero sigue sin estar claro si los países árabes y otros Estados estarán dispuestos a comprometer tropas en la fuerza internacional. "Los países que quieran o estén dispuestos a enviar fuerzas armadas deben ser al menos justos con Israel", dijo Saar en una conferencia de prensa en Budapest.

Las otrora cálidas relaciones turco-israelíes se agriaron drásticamente durante la guerra de Gaza, con el presidente turco Tayyip Erdogan arremetiendo contra la devastadora campaña aérea y terrestre de Israel en el pequeño enclave palestino.

"Turquía, con Erdogan a la cabeza, dirigió un enfoque hostil contra Israel", dijo Saar, hablando junto a su colega húngaro Peter Szijjarto. "Así que no es razonable para nosotros permitir que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza y no estaremos de acuerdo con eso y se lo dijimos a nuestros amigos estadounidenses", dijo Saar.

Aunque el Gobierno de Trump ha descartado enviar soldados estadounidenses a la Franja de Gaza, ha estado hablando con Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Azerbaiyán para que contribuyan a la fuerza multinacional.

La semana pasada, Netanyahu insinuó que se opondría firmemente a cualquier papel de las fuerzas de seguridad turcas en Gaza. El domingo dijo que Israel decidiría qué fuerzas extranjeras permitir en Gaza.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en Israel para reforzar la tregua, dijo el viernes que la fuerza internacional tendría que estar formada por "países con los que Israel se sienta cómodo". No hizo ningún comentario sobre la participación turca.

Con información de Reuters