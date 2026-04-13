Trump dice que lanchas de "ataque rápido" iraníes que se acerquen a bloqueo de EEUU serán eliminadas

El presidente estadounidense Donald Trump desembarca del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland.

​El presidente Donald Trump advirtió el lunes que cualquier embarcación iraní de "ataque ‌rápido" que se ‌acerque al bloqueo marítimo estadounidense sobre Irán será eliminada.

Trump lanzó la amenaza poco después de que la entrada en vigor a las 1400 GMT del lunes del bloqueo estadounidense a los buques que entran ​y salen de ⁠Irán.

Tras asegurar que la Marina iraní ‌quedó "completamente aniquilada" en las seis semanas ⁠de guerra, Trump publicó ⁠en su plataforma Truth Social: "Lo que no hemos atacado es su escaso número de lo ⁠que ellos llaman 'lanchas de ataque rápido', ​porque no los considerábamos una ‌gran amenaza".

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"Advertencia: si alguno ‌de estos barcos se acerca a ⁠nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de manera inmediata, utilizando el mismo sistema de muerte que usamos contra los narcotraficantes en barcos ​en ‌el mar. Es rápido y brutal", escribió Trump.

Trump se refería a las docenas de ataques llevados a cabo contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en ⁠el Caribe y el Pacífico desde septiembre, en una campaña que ha causado la muerte de al menos 110 personas.

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, cortando una vía marítima que normalmente transporta alrededor de ‌una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

La Marina convencional de Irán ha sido destruida en ‌gran medida, pero el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sigue teniendo muchas opciones, entre ‌ellas lanchas ⁠de ataque rápido, minisubmarinos, minas e incluso motos acuáticas cargadas de ​explosivos, afirmó el mes pasado Tom Sharpe, comandante retirado de la Royal Navy.

Con información de Reuters