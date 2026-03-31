Rey Carlos realizará visita de Estado a EEUU en un intento por reparar relación con Trump

FOTO DE ARCHIVO: Visita de Estado del presidente estadounidense Trump a Gran Bretaña

El rey Carlos realizará una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril, informó el martes el Palacio de Buckingham, ‌un viaje de gran repercusión ‌mediática con el que el Gobierno británico espera contribuir a reparar las relaciones con Donald Trump, deterioradas por la guerra con Irán.

Carlos y su esposa, la reina Camila, visitarán Estados Unidos en un viaje planeado desde hace tiempo para conmemorar el aniversario 250 de la independencia de ese país del dominio británico, antes de que la pareja visite las Bermudas.

"El programa ​de Sus Majestades celebrará ⁠los vínculos históricos y la relación bilateral moderna entre el Reino Unido ‌y Estados Unidos", dijo el Palacio de Buckingham, añadiendo ⁠que el viaje se realiza por recomendación ⁠del Gobierno británico.

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Será la primera visita de Estado de un monarca británico desde 2007, cuando la madre de Carlos, la reina Isabel, realizó el que fue ⁠el cuarto viaje de este tipo a Estados Unidos de su ​reinado.

Trump dijo que la visita del rey y ‌la reina comenzaría el 27 de abril ‌con una cena de gala en la Casa Blanca al día ⁠siguiente.

"Estoy deseando pasar tiempo con el rey, a quien respeto enormemente", escribió en Truth Social. "¡Será FANTÁSTICO!".

Las relaciones entre Trump y el primer ministro Keir Starmer se han tensado debido a la reticencia del líder británico a involucrarse ​en la ‌guerra de Irán y a su negativa a permitir que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar los ataques iniciales.

Aunque desde entonces se ha permitido a las fuerzas estadounidenses llevar a cabo lo que Starmer denomina "ataques defensivos", Trump ha criticado repetidamente al primer ⁠ministro, afirmando que "no es Winston Churchill" y que ha arruinado una alianza históricamente estrecha.

Trump ha ridiculizado la oferta de Reino Unido de enviar más recursos militares a la región y, mientras se anunciaba la visita de Estado, lanzó otro ataque verbal contra los países que no habían prestado ayuda y que ahora tenían dificultades para conseguir combustible para aviones, señalando específicamente al Reino Unido.

"Tendrán que empezar ‌a aprender a luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", escribió en Truth Social.

Además de Irán, Trump también ha cambiado de opinión sobre el acuerdo británico con Mauricio para transferir la soberanía de las islas Chagos, donde se ‌encuentra la base aérea estadounidense-británica de Diego García, de gran importancia estratégica, calificándolo de gran error, para deleite de algunos de los opositores internos de Starmer.

Starmer, un ‌antiguo abogado de derechos ⁠humanos, ha puesto en duda la legalidad de los ataques contra Irán, que no gozan de popularidad en su país ​y han suscitado preocupación por el aumento de los costos energéticos.

Sin embargo, ha evitado cualquier crítica directa a Trump y ha declarado públicamente que su relación sigue siendo buena.

Con información de Reuters