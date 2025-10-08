Mayoría de estadounidenses no quiere desplegar soldados sin amenaza exterior: sondeo Reuters/Ipsos

Foto de archivo de la Guardia Nacional de Virginia Occidental patrullando en Washington, D.C.

Alrededor del 58% de los estadounidenses -incluidos siete de cada 10 demócratas y la mitad de los republicanos- creen que el presidente debería enviar soldados solo para hacer frente a amenazas externas, una señal de malestar mientras Donald Trump despliega cada vez más efectivos de la Guardia Nacional en el país, según un sondeo de Reuters/Ipsos.

El sondeo, que se realizó entre el viernes y el martes, también mostró que el índice de aprobación del presidente republicano bajó al 40%, un punto porcentual menos que en una encuesta de finales de septiembre, y su calificación cayó por su manejo del crimen y el costo de vida.

La encuesta se realizó en los días posteriores a que Trump dijera en una inusual reunión con cientos de generales y almirantes convocados de todo el mundo en Virginia que Estados Unidos se enfrenta a un "enemigo interno" y mientras despliega soldados armadas para patrullar un número creciente de ciudades lideradas por demócratas, incluyendo Washington y Los Ángeles.

Los demócratas dicen que los despliegues tienen motivaciones políticas y han impugnado los movimientos de soldados ante los tribunales.

Trump amenazó el lunes con invocar una ley antiinsurrección del siglo XVIII para eludir cualquier fallo judicial que restrinja sus órdenes de enviar soldados de la Guardia a las ciudades pese a las objeciones de los funcionarios locales y estatales.

Alrededor del 37% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación de que los presidentes de cualquier partido político deberían tener el poder de desplegar soldados en los estados pese a que los gobernadores estatales se opongan, frente al 48% que se mostró en contra.

Trump también ha desplegado soldados a lo largo de la frontera de Estados Unidos, argumentando que el país está siendo invadido por inmigrantes criminales, y ha ordenado matar a presuntos narcotraficantes en barcos frente a Venezuela sin el debido proceso.

El Ejército estadounidense tradicionalmente se mantiene alejado de las discusiones políticas, y la encuesta de Reuters/Ipsos mostró que los estadounidenses prefieren ese enfoque.

Alrededor del 83% de los encuestados dijo que el Ejército "debería permanecer políticamente neutral y no tomar partido en los debates de política interior", mientras que el 10% dijo que las fuerzas armadas deberían empezar a tomar partido y apoyar la agenda de política interior del presidente.

Aproximadamente uno de cada cinco republicanos dijo que los militares deberían tomar partido por el presidente en los debates políticos.

El índice de aprobación de Trump sobre la delincuencia cayó en la última encuesta al 41% desde el 43% en un sondeo de Reuters/Ipsos realizado del 5 al 9 de septiembre.

La aprobación general de Trump ha caído 7 puntos porcentuales desde una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en las horas posteriores a su toma de posesión el 20 de enero, que mostraba con un 47% de aprobación.

El sondeo de Reuters/Ipsos, realizado en línea, encuestó a 1.154 adultos estadounidenses en todo el país y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Con información de Reuters