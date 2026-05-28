Trump renueva la demanda de 10.000 millones de dólares contra el WSJ por su reporte sobre Epstein

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos

El ​presidente Donald Trump volvió a presentar el miércoles una demanda por difamación en la que reclama una indemnización de al menos 10.000 millones de dólares contra el Wall ‌Street Journal por sus reportes sobre ‌sus vínculos con Jeffrey Epstein, después de que un juez desestimara una versión anterior por deficiencias jurídicas.

La demanda es una de las varias que Trump ha interpuesto a título personal contra medios de comunicación, lo que, según los críticos, forma parte de una campaña de presión más amplia contra los medios.

• La demanda de Trump alega que el periódico, propiedad de Rupert Murdoch, mancilló su reputación con un artículo en el que se describía una tarjeta ​de cumpleaños dirigida al ⁠delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein que, según el WSJ, llevaba la firma de Trump. Trump ‌y sus abogados afirmaron que la tarjeta es falsa, incluso después de ⁠que la hicieran pública los congresistas que investigan ⁠el caso de Epstein.

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• Trump reclama al menos 10.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, según la demanda modificada. Ya había reclamado la misma cantidad anteriormente.

• "En el momento ⁠de la publicación, los demandados ignoraron imprudentemente si las declaraciones difamatorias eran ciertas o ​evitaron deliberadamente el descubrimiento de la verdad", escribieron los abogados ‌de Trump en la demanda modificada.

• La demanda ‌presentada ante el tribunal federal de Miami nombra como demandados a Rupert Murdoch, Dow ⁠Jones, News Corp , y a su director ejecutivo, Robert Thomson, junto con dos periodistas del Wall Street Journal, Khadeeja Safdar y Joseph Palazzolo, y alega que difamaron a Trump y le causaron un daño financiero y reputacional "abrumador".

• Dow Jones ha declarado que tiene plena confianza ​en el rigor ‌y la precisión de la información publicada por el WSJ y que se defenderá enérgicamente ante la demanda.

• Epstein, financiero caído en desgracia y delincuente sexual, murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019. Su caso generó teorías conspirativas que se hicieron populares entre la base de seguidores de ⁠Trump, que creían que el Gobierno estaba encubriendo los vínculos de Epstein con los ricos y poderosos. Trump ha afirmado que se distanció de Epstein antes de que los problemas del financiero con la justicia se hicieran públicos en 2006.

• El juez del Tribunal de Distrito de EEUU Darrin P. Gayles, nombrado por el expresidente Barack Obama, desestimó la primera demanda de Trump en abril. El juez consideró que Trump no había cumplido el criterio legal de "malicia real" aplicable a las ‌figuras públicas en los casos de difamación, que exige pruebas de que el demandado publicó una declaración que sabía o debería haber sabido que era falsa.

• Trump también ha presentado demandas por difamación y de otro tipo contra otros medios de comunicación, entre ellos el New York Times, la BBC y el Des Moines Register, de Iowa. Estos medios han negado las acusaciones y ‌están defendiéndose de los casos en los tribunales.

• El Gobierno de Trump ha tomado medidas para restringir el acceso de la prensa a las agencias gubernamentales y ha amenazado con utilizar sus poderes ‌reguladores contra los medios ⁠de comunicación críticos, lo que ha provocado impugnaciones legales por parte de las organizaciones mediáticas.

• La Casa Blanca ha descrito a Trump como el presidente ​de Estados Unidos más abierto y accesible de la historia, afirmando que su Gobierno ha ampliado el acceso de la prensa de formas sin precedentes.

Con información de Reuters