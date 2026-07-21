Trump falla el tiro con el arancel a los palos canadienses de hockey sobre hielo

FOTO DE ARCHIVO: Una pancarta con el lema "Compra productos canadienses" se alza con dos palos de hockey frente a una casa en Winnipeg.

El ​último disparo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigido contra Canadá ‌no acertó en ‌el arco, ya que el arancel del 50% a los palos de hockey sobre hielo tendrá un impacto general mínimo en un país apasionado por ese deporte.

El lunes, Trump anunció aranceles del ​50% sobre ⁠una serie de importaciones procedentes de ‌Canadá, incluido el equipamiento de hockey ⁠sobre hielo, que se ⁠espera que entren en vigor en 30 días.

No obstante, dado que solo queda una ⁠gran fábrica de palos de hockey ​sobre hielo en Canadá —y ‌que la producción está ‌en declive—, este golpe, en gran medida ⁠simbólico, contra el deporte nacional no oficial del país no ha dado en el blanco.

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Los palos tradicionales de ​madera, como ‌los que se fabrican en serie en la planta de Roustan Hockey en Ontario, ya no los usan los profesionales ni muchos ⁠niños, que prefieren los de compuestos ultraligeros fabricados en el extranjero, que permiten realizar tiros más potentes y ofrecen mejor control del disco.

"Hay un descenso en la venta de palos de hockey de madera", dijo Fiorenzo Arcadi, ‌de Toronto Hockey Repair, un negocio de venta minorista y reparación, que también fabrica equipamiento de hockey sobre hielo a medida. "Vendemos una cantidad considerable, pero sobre todo ‌a arqueros de ligas amateur".

Roustan Hockey fabrica unos 400.000 palos de hockey de madera al ‌año, de ⁠los cuales unos 100.000 se exportan a Estados Unidos. La ​empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters