Trump dice que dará a la UE hasta el 4 de julio para cumplir acuerdo comercial o subirá aranceles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ‌jueves que mantuvo ‌una "magnífica conversación telefónica" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que daría a la UE plazo hasta el 4 de julio para ​que cumpla ⁠con su parte del acuerdo ‌comercial antes de subir aún ⁠más los aranceles.

"He ⁠estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del ⁠histórico acuerdo comercial que acordamos ​en Turnberry, en Escocia, ¡el ‌mayor acuerdo comercial de ‌la historia!", dijo Trump en ⁠una publicación en Truth Social.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su ​parte del ‌acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a CERO! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro ⁠país o, de lo contrario, sus aranceles subirán inmediatamente a niveles mucho más altos".

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Trump había amenazado el viernes con aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE ‌al 25% esta semana, desde el 15% actual, porque la UE no estaba cumpliendo los términos del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes ‌de julio.

Los dos líderes también hablaron sobre Irán, dijo Trump, y acordaron ‌que Teherán ⁠nunca podrá tener un arma nuclear.

Con información de Reuters