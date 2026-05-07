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Trump dice que dará a la UE hasta el 4 de julio para cumplir acuerdo comercial o subirá aranceles

07 de mayo, 2026 | 16.44

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ‌jueves que mantuvo ‌una "magnífica conversación telefónica" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que daría a la UE plazo hasta el 4 de julio para ​que cumpla ⁠con su parte del acuerdo ‌comercial antes de subir aún ⁠más los aranceles.

"He ⁠estado esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del ⁠histórico acuerdo comercial que acordamos ​en Turnberry, en Escocia, ¡el ‌mayor acuerdo comercial de ‌la historia!", dijo Trump en ⁠una publicación en Truth Social.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su ​parte del ‌acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a CERO! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro ⁠país o, de lo contrario, sus aranceles subirán inmediatamente a niveles mucho más altos".

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Trump había amenazado el viernes con aumentar los aranceles a los automóviles y camiones de la UE ‌al 25% esta semana, desde el 15% actual, porque la UE no estaba cumpliendo los términos del acuerdo alcanzado en Escocia el pasado mes ‌de julio.

Los dos líderes también hablaron sobre Irán, dijo Trump, y acordaron ‌que Teherán ⁠nunca podrá tener un arma nuclear.

Con información de Reuters

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