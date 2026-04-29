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Trump afirma que habló con Putin sobre un alto el fuego en Ucrania

29 de abril, 2026 | 15.51

El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, declaró ‌el miércoles que había hablado sobre un posible alto el fuego en Ucrania en una conversación telefónica con el presidente ​ruso, Vladimir ⁠Putin.

"Tuvimos una buena conversación, ‌lo conozco desde ⁠hace mucho ⁠tiempo", dijo Trump.

Trump, en declaraciones a los periodistas mientras se ⁠reunía con los ​astronautas de la ‌misión Artemis II ‌en el Despacho Oval, ⁠dijo que sugirió "una pequeña tregua" en la guerra de Ucrania durante ​su ‌conversación telefónica con el líder ruso.

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"Y creo que podría hacerlo", dijo Trump, y luego ⁠preguntó a los periodistas si Putin había anunciado un alto el fuego.

Trump dijo que Putin se había ofrecido a ayudar en la ‌cuestión del uranio enriquecido de Irán, un obstáculo clave para un acuerdo que ponga fin a la ‌guerra con Irán, pero "le dije que prefería con mucho ‌que se ⁠implicara en poner fin a la ​guerra con Ucrania".

(Reportaje de Trevor Hunnicutt y Steve Holland; edición de Michelle Nichols)

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