Trump afirma que habló con Putin sobre un alto el fuego en Ucrania

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, declaró ‌el miércoles que había hablado sobre un posible alto el fuego en Ucrania en una conversación telefónica con el presidente ​ruso, Vladimir ⁠Putin.

"Tuvimos una buena conversación, ‌lo conozco desde ⁠hace mucho ⁠tiempo", dijo Trump.

Trump, en declaraciones a los periodistas mientras se ⁠reunía con los ​astronautas de la ‌misión Artemis II ‌en el Despacho Oval, ⁠dijo que sugirió "una pequeña tregua" en la guerra de Ucrania durante ​su ‌conversación telefónica con el líder ruso.

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"Y creo que podría hacerlo", dijo Trump, y luego ⁠preguntó a los periodistas si Putin había anunciado un alto el fuego.

Trump dijo que Putin se había ofrecido a ayudar en la ‌cuestión del uranio enriquecido de Irán, un obstáculo clave para un acuerdo que ponga fin a la ‌guerra con Irán, pero "le dije que prefería con mucho ‌que se ⁠implicara en poner fin a la ​guerra con Ucrania".

(Reportaje de Trevor Hunnicutt y Steve Holland; edición de Michelle Nichols)