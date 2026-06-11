Tres marineros indios mueren en un ataque estadounidense frente a las costas de Omán

FOTO DE ARCHIVO: Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en Emiratos Árabes Unidos

Por Hritam Mukherjee, Nidhi Verma ​y Saurabh Sharma

NUEVA DELHI, 11 jun (Reuters) - Tres marineros indios han fallecido en una operación militar estadounidense destinada a detener un petrolero frente a las costas de Omán, en el ‌marco de los esfuerzos de Washington ‌por bloquear el tráfico marítimo vinculado a Irán, según confirmaron el jueves las autoridades indias.

Estas son las primeras muertes registradas desde que comenzó el bloqueo el 13 de abril, operaciones en las que EEUU ha inmovilizado ocho buques y ha hecho dar media vuelta a más de 100.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, la embajada de India en Omán informó el jueves de un incidente relacionado con otro petrolero frente a las costas de Omán, que según el Sindicato ​de Marineros de India era ⁠el MT Jalveer.

El ministro de Transporte Marítimo de India, Sarbananda Sonowal, confirmó la muerte ‌de los tres marineros.

"Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de tres marineros ⁠indios que inicialmente se habían dado por desaparecidos, tras ⁠localizar e identificar los cuerpos", dijo Sonowal.

El Mando Central del Ejército de los EEUU (Centcom) dijo que un avión estadounidense había llevado a cabo un ataque de precisión contra el petrolero Settebello, ⁠con bandera de Palau, en el golfo de Omán.

"Disparó munición de precisión contra la ​sala de máquinas del buque después de que la tripulación ‌se negara repetidamente a cumplir las instrucciones de ‌las fuerzas estadounidenses", dijo el Centcom.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India condenó el ⁠miércoles el ataque y dijo que se había rescatado a 21 marineros indios.

La Armada de Omán respondió a la llamada de socorro del Settebello después de que este informara de un incendio en el motor tras el ataque estadounidense, informó el grupo británico de gestión de ​riesgos marítimos ‌Vanguard.

India convocó al subjefe de misión de Estados Unidos en el país tras presentar una "enérgica protesta" por el incidente, según informaron el miércoles a Reuters dos fuentes indias con conocimiento directo del asunto.

Los ataques estadounidenses contra buques que transportaban marineros indios se producen antes de la cumbre del Grupo de los Siete de ⁠la próxima semana, en la que es probable que el primer ministro indio, Narendra Modi, mantenga conversaciones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Centcom dijo que el Settebello "violó el bloqueo en curso al intentar transportar petróleo desde Irán".

Dijo que el bloqueo estadounidense había inmovilizado a ocho buques que no cumplían con las normas, desviado a 134 buques que sí las cumplían y permitido el paso a 42 buques que prestaban apoyo a la ayuda humanitaria.

El ejército estadounidense inmovilizó el ‌lunes en el golfo de Omán al petrolero Marivex, que no transportaba carga y también tenía tripulación india a bordo, después de que intentara navegar hacia un puerto iraní.

India es el tercer mayor proveedor mundial de marineros, con más de 300.000 trabajando en flotas de transporte marítimo de todo el mundo, según datos del Gobierno.

Entre los buques objeto del bloqueo estadounidense se incluyen buques ‌iraníes, así como los denominados petroleros de la "flota en la sombra", que suelen ser buques más antiguos sin seguro occidental utilizados para transportar petróleo sancionado y que navegan bajo pabellones de diversas naciones para ‌ocultar su verdadera propiedad, ⁠carga y movimientos.

"Condeno enérgicamente cualquier acto de cualquier parte que ponga en peligro la vida de los marinos y la seguridad del transporte marítimo ​internacional. Esto es sencillamente inaceptable", dijo el miércoles Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, la agencia de la ONU encargada del transporte marítimo.

Con información de Reuters