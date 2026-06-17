Tres días a puro sabor: con productos de toda la región, Formosa vuelve a celebrar el Festival Regional del Alfajor

Formosa volverá a convertirse en un punto de referencia para la producción regional con la realización de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor. El evento reunirá a productores alfajoreros provenientes de distintas provincias del Nordeste Argentino y buscará impulsar el crecimiento de uno de los sectores gastronómicos con mayor desarrollo en los últimos años.

La iniciativa, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio en la ciudad capital, apunta a fortalecer la producción artesanal, generar nuevas oportunidades de comercialización. Con cada edición, la propuesta amplía su convocatoria y suma participantes interesados en exhibir sus productos, intercambiar experiencias y fortalecer vínculos comerciales.

El festival se consolidó como una importante vidriera para productores locales y emprendedores de toda la región, y ofrecer un espacio para mostrar la diversidad de sabores, recetas e innovaciones que caracterizan a la industria del alfajor artesanal.

Producción regional y actividades para toda la familia

El festival ofrecerá durante sus tres jornadas un espacio dinámico donde los visitantes podrán recorrer diversos stands de productores locales. La propuesta principal estará centrada en la elaboración artesanal de alfajores, lo que permitirá al público participar de degustaciones guiadas y descubrir una amplia variedad de opciones gastronómicas vinculadas a este producto.

Además de la oferta culinaria, la programación del evento integrará actividades pensadas para todas las edades, que incluyen espacios de capacitación, charlas informativas, exposiciones y espectáculos artísticos en vivo. Con este diseño, el encuentro logra fusionar con éxito la promoción del sector productivo, el intercambio de conocimientos técnicos y el entretenimiento familiar.

Por último, los organizadores señalaron que este festival se consolidó como una herramienta clave para dinamizar la economía de la región. Su objetivo principal es impulsar la comercialización de los pequeños productores y apuntalar el desarrollo de los emprendimientos familiares que deciden apostar por la elaboración de productos con una marcada identidad regional.

Un evento que impulsa la economía y el turismo

La tercera edición del Festival Regional del Alfajor ratifica la firme apuesta de Formosa por la promoción de eventos que vinculan la producción, el emprendedurismo y el turismo regional. A través de este tipo de iniciativas, la provincia busca dinamizar la economía local, incentivar el consumo de productos propios y visibilizar de manera estratégica el potencial productivo del norte argentino.

Con una convocatoria que se expande año tras año, el evento reúne a productores de distintos puntos del NEA, lo que se consolida como una de las propuestas más significativas del sector en la región. De este modo, el festival no solo gana relevancia institucional, sino que se transforma en un espacio clave para el fortalecimiento y el crecimiento sostenible de las economías regionales.