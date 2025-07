Día Mundial contra la Trata: Formosa ratificó su política de prevención y la protección de derechos

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno de Formosa llevó a cabo este miércoles una jornada de reflexión y capacitación en el Galpón “G” de la Costanera, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas de prevención y combate de este delito. Gracias al trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado y las acciones de concientización, la provincia registra un grado menor de trata en comparación con otras jurisdicciones del país.

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo en conjunto con la Policía de la provincia, Jorge González, y contó con la presencia de autoridades provinciales y judiciales.

Según Agenfor, durante la apertura, el ministro González destacó la importancia de la jornada como un espacio para el encuentro de las personas y organismos que trabajan sobre esta temática. "Habida cuenta de las características que tiene el delito en sí, pero también de las características que están teniendo nuestras sociedades en este tiempo, en las que el individualismo se impone de una manera marcada, rompiendo las redes sociales, el tejido social y de esa manera facilitando la posibilidad de que este tipo de delitos persista en el tiempo y que vaya adquiriendo relevancia cada vez mayor”, aseguró el funcionario.

Un Gobierno presente para las víctimas

El funcionario detalló que desde el Gobierno provincial se investiga tanto el mundo físico como el digital, investigando en redes sociales, internet, inteligencias artificiales. "Eso complejiza la realidad y hace estar más atentos, más alertas y más comprometidos con poder analizar estas situaciones a la luz de las realidades que se viven entre todos y todas", remarcó.

En esa línea, destacó que para llevar adelante políticas públicas se necesita "la conjunción de todos los organismos del Estado", ya que al hablar de seguridad no se está hablando "solamente de lo que es la tarea de la Policía de la provincia", y se debe tener en cuenta que "la construcción de una comunidad segura requiere la participación de todos los organismos del Estado".

González se expresó sobre la particularidad de ser una provincia ubicada en la zona de frontera, y aseguró que la misma dinámica hace que aparezcan “situaciones que en otros lugares pueden no existir", y concluyó: "Porque no es lo mismo una realidad en nuestra zona de frontera, de la ciudad de Formosa, en la que tenemos el río Paraguay, a la situación particular de Clorinda, en donde el Pilcomayo es prácticamente un riacho, o en la de la zona de frontera seca, que es muy distinta a las situaciones que podemos tener en las provincias de Santa y Jujuy".

Educación y capacitación desde la provincia

La jornada contó con una capacitación en la que participó la justicia federal y organismos provinciales como la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de la Comunidad, entre otros.

Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos, María Sylvina Aráuz, destacó que se disertó en distintos momentos el Ministerio de Cultura y Educación, a través del SETIC, como también la delegada regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, que es un organismo nacional.

Quienes asistieron a la capacitación fueron en su mayoría personal policial y equipos técnicos gubernamentales, como asociaciones civiles. "La idea es sensibilizar a la comunidad y también generar esta red de contención, de prevención llegado a su momento también para hacer la denuncia y para asistir a la víctima cuando se la rescata", explicó.

La respuesta de las fuerzas de seguridad

La subcomisario Natalia Núñez, a cargo de la sección de Trata de Personas, dependiente del Departamento de Informaciones Policiales, recordó que la misma fue creada en 2009 y detalló que son "auxiliares de la Justicia que trabajan de manera articulada con los demás organismos del Estado”.

"Otra de las funciones que hay como personal policial es la prevención y represión de este delito. Al tomar conocimiento, se articula con los juzgados federales, ya que es un delito federal", remarcó la funcionaria policial y agregó que una vez recepcionada una denuncia o tomado conocimiento de un caso a través de las redes sociales, se investiga y se le da intervención a la justicia federal que corresponde.

"Gracias a las políticas públicas de Gobierno y la prevención que se realiza de manera permanente con los diferentes organismos estatales, el grado de este delito es menor en comparación a otras provincias", finalizó.