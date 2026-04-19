El Gobierno de Formosa avanza en la recuperación de caminos y desagües tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Formosa generaron anegamientos en distintas localidades, especialmente en Laguna Yema y General Belgrano. Ante esta situación, el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desplegó un operativo para recuperar caminos, limpiar desagües y asistir a los barrios afectados, con maquinaria pesada y en coordinación con los municipios.

“En Laguna Yema trabajamos con una retroexcavadora, limpiando desagües principales y, por el otro lado, también llegó una tracto-bomba para sacar agua de un sector de barrios que estuvieron anegados”, detalló, a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el administrador general del organismo, Javier Caffa.

A estas tareas se sumaron cuadrillas que intervinieron en la remoción de ramas y árboles caídos, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y recuperar la normalidad en las zonas afectadas.

Lluvias intensas y trabajo conjunto en General Belgrano

Por otra parte, la situación en la localidad de General Belgrano también demandó un despliegue urgente. Allí se registraron entre 170 y 180 milímetros de lluvia acumulada, lo que agravó el anegamiento de varios barrios debido a precipitaciones previas.

“Tenemos el Distrito Noroeste, que inmediatamente se puso a trabajar en forma conjunta con el Municipio, disponiendo excavadoras, retroexcavadoras y tractores con acoplado”, explicó Caffa. Los trabajos incluyeron la limpieza de canales principales de drenaje y la instalación de nuevas alcantarillas y conductos, con el fin de facilitar el escurrimiento de la gran masa de agua acumulada.

En cuanto a la red vial, desde la DPV indicaron que no se registraron inconvenientes en rutas pavimentadas ni en caminos con estabilizado granular. Sin embargo, los mayores problemas se concentraron en los caminos vecinales de tierra.

“Bajo precipitaciones no hay camino en el mundo en el que se pueda circular sin deteriorarlo”, señaló el funcionario. En ese sentido, explicó que la recuperación de estos caminos requiere esperar a que disminuya la humedad antes de intervenir con maquinaria pesada.

“Unos días después, se entra con un operativo donde los Distritos ya incorporan la maquinaria pesada, que son motos niveladoras y retroexcavadoras para rehabilitar los caminos”, agregó.

Obras para mejorar la circulación

Caffa también se refirió a las soluciones estructurales que se vienen ejecutando en la provincia para mejorar la transitabilidad en contextos de lluvias. “El proyecto de solución a mediano y largo plazo es pasar, de a poco, al estabilizado granular, como lo hicimos en la Ruta Provincial 40, entre El Chorro y Fraga”, indicó.

En esa línea, mencionó avances en distintos tramos como la Ruta Provincial 32 entre Fortín Soledad y Las Lomitas, la Ruta Provincial 5 desde Laishí hasta la Ruta Nacional 11, además de intervenciones en las rutas provinciales 8, 2 y 4.

Además, en la ciudad de Formosa, los equipos también desplegaron tareas clave en el sistema de drenaje pluvial. Uno de los puntos centrales fue el canal principal de los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri. Estas acciones permitieron mejorar el escurrimiento del agua y evitar mayores complicaciones tras las lluvias, en el marco de un operativo integral en toda la provincia.