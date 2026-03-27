Un día al año, los peregrinos acuden a un remoto templo de Taiwán en busca de respuestas divinas

FOTO DE ARCHIVO. Personas asisten a la inauguración del evento anual de búsqueda de sueños en el templo Wuwei Ling en la isla Beigan, archipiélago de Matsu, Taiwán

Por Yi-Chin Lee y ​Ann Wang

BEIGAN, Taiwán, 27 mar (Reuters) - Un día al año, los peregrinos se dirigen a un pequeño templo situado en una remota isla taiwanesa, ‌cerca de la costa china, ‌con un único propósito: dormir.

Envueltos en mantas, los fieles pasan la noche en el suelo del templo Wuwei Ling, en la isla de Beigan, con la esperanza de que las deidades a las que rinden culto les envíen un sueño que pueda ofrecerles respuestas que la vida en vigilia no puede dar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según las creencias populares locales, los Nueve Inmortales de Jiuli, ​las deidades hermanas que ⁠presiden la búsqueda de sueños, abandonan su templo natal en la provincia ‌china de Fujian el día 29 del Año Nuevo ⁠Lunar para visitar a su tío en ⁠el templo Wuwei Ling.

Una fuerte tormenta obligó a las deidades a permanecer en la isla un día más antes de regresar a Fujian. Debido a esta ⁠leyenda, la gente de Fujian puede buscar sueños en el templo ​de origen de las deidades en cualquiera de ‌los otros 364 días del año, mientras ‌que los fieles de Beigan solo pueden hacerlo en este día ⁠concreto.

La propietaria de un restaurante, Yang Jui-yun, acudió por primera vez al templo en busca de orientación hace más de una década, en un momento en que estaba preocupada porque su hija se marchaba a estudiar a ​Estados Unidos.

"Oí ‌a alguien decir 'hola, hola' en inglés. Y luego vi la imagen de una pareja de la mano con unos niños", cuenta Yang, de 60 años.

Años más tarde, su hija dio a luz a dos niñas gemelas en Estados Unidos. Cuando sus nietas visitaron ⁠Matsu por primera vez, Yang vio la misma imagen que había soñado en el templo Wuwei Ling: su hija y su yerno cogidos de la mano con las gemelas mientras caminaban hacia una playa de Matsu.

Beigan se encuentra en el archipiélago de Matsu, que geográficamente forma parte de la provincia china de Fujian y que ha estado bajo el control de Taipéi desde 1949, cuando el ‌derrotado Gobierno de la República de China huyó a Taiwán tras perder la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong.

Bombardeada con frecuencia por China durante el apogeo de la Guerra Fría, hoy en día Matsu es un popular destino turístico que atrae a visitantes para disfrutar de su austera belleza ‌natural, observar aves y explorar antiguos búnkeres subterráneos.

Anteriormente una creencia minoritaria entre los residentes de Matsu, el templo ha comenzado a atraer a un público más numeroso ‌desde que el gobierno ⁠del condado empezó a promocionarlo entre los turistas.

"La mayoría de la gente pregunta sobre el matrimonio", dijo el presidente honorario ​del templo, Chen Shih-tien. "Algunos preguntan sobre sus carreras; las preguntas relacionadas con el trabajo son las más comunes".

Con información de Reuters