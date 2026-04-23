La inesperada confesión de Dante Gebel sobre Javier Milei: “Lo veía a Massa”.

Este miércoles 22 de abril, Luis Novaresio entrevistó por A24 a Dante Gebel, el influencer evangélico que muchos comentan que podría presentarse como candidato a la presidencia de cara a las elecciones del 2027.

Previo a la emisión de la nota, el periodista ya había mostrado algunos adelantos fuertes. Entre ellos se destacó uno donde Gebel hablaba sobre a quién apoyaba en los comicios del 2023, así como también en otros se refirió a la investigación que se está realizando contra Manuel Adorni o el pensamiento político con el que se identifica más.

Dante Gebel habló sobre Milei.

¿Qué dijo Dante Gebel sobre Javier Milei?

En determinado momento, Novaresio observó que su invitado no había emitido su voto durante el 2023, pero aún así le consultó cuál habría sido su decisión en la urna. "Yo vi los debates. Lo veía a Massa políticamente correcto, pero no conocía la historia. Milei era un acertijo", reseñó primeramente.

Tras ello, sostuvo: "Tal vez hubiese votado a Milei diciendo 'bueno, el tipo es disruptivo, tal vez luego baje el tono, porque ahora está en campaña y después uno se modera cuando la banda presidencial te pesa'. Te soy honesto, tal vez hubiese votado a Milei, no estoy seguro". En esa misma línea, opinó que "la gente ha votado eso, el cambio, motivados por el hartazgo".

Por otra parte, expuso que a Sergio Massa no lo conoce y que jamás lo vio en su vida, negando rotundamente que fuera del ala peronista y prefiriendo no ser catalogado como un político. "¿Te sentís más cerca de Milei o de Cristina?", inquiso Novaresio. "De ninguno, y eso no me hace tibio, ni andar por el medio", sentenció.