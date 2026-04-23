Cruz Azul de México cesa a DT argentino Larcamón

Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, despidió el miércoles al director ‌técnico argentino Nicolás Larcamón ‌debido a la racha de nueve partidos seguidos sin ganar que registra el club.

El cese de Larcamón se da un día después de que Cruz Azul empató 1-1 ante Querétaro en la decimosexta y penúltima jornada del torneo Clausura, con lo que registró su noveno partido consecutivo sin conocer ​el triunfo en ⁠todas las competencias.

El último triunfo que registró Cruz Azul ‌fue el 10 de marzo cuando venció 3-1 ⁠a Monterrey en los octavos ⁠de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Posteriormente, Cruz Azul consiguió siete empates y dos derrotas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hemos decidido finalizar ⁠la gestión de Nicolás Larcamón al frente del ​primer equipo, se trató de una decisión ‌compleja porque valoramos el alto profesionalismo ‌y trabajo de su cuerpo técnico, al tiempo que ⁠obtuvo buenos registros estadísticos y episodios de buen fútbol. Sin embargo, existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en ​nuestra afición, ‌el mayor activo de la institución y cuyas críticas escuchamos", informó el club en un comunicado.

El técnico argentino, que llegó a Cruz Azul en junio de 2025, deja a Cruz Azul en el cuarto ⁠lugar general con 30 puntos y clasificado a la postemporada del torneo Clausura, instancia a la que acceden los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Bajo el mando de Larcamón, el equipo celeste registró 24 triunfos, 16 empates ‌y siete derrotas en todas las competencias.

"Y si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo, estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir ‌de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo", agregó el club.

Para sustituir a ‌Larcamón, Cruz Azul ⁠nombró director técnico interino a Joel Huiqui, ex jugador del club y quien dirigía a la ​categoría sub-21 del club.

El próximo compromiso de Cruz Azul será el domingo cuando juegue ante Necaxa en la decimoséptima y última jornada de la temporada regular.

Con información de Reuters