Ucrania alerta sobre misiles rusos cerca de Chernóbil y riesgo de accidente grave

Vista general de la nueva estructura de confinamiento seguro sobre el antiguo sarcófago que cubre el cuarto reactor dañado en la central nuclear de Chernóbil

Rusia ha lanzado en ​repetidas ocasiones drones y misiles por una trayectoria de vuelo cercana a la central nuclear abandonada de Chernóbil durante sus ataques contra Ucrania, lo que aumenta el riesgo de que se produzca un accidente grave, según dijo a Reuters el fiscal general de Ucrania.

El ‌fiscal general Ruslan Kravchenko detalló en unas declaraciones escritas la ‌actividad militar rusa, hasta ahora desconocida, cerca de las instalaciones nucleares ucranianas, mientras Ucrania se prepara para conmemorar este domingo el 40.º aniversario del desastre de Chernóbil de 1986.

Aparte de la central de Chernóbil, ya clausurada, Ucrania cuenta con cuatro centrales nucleares, incluida la mayor de Europa, situada en la región meridional de Zaporizhia y ocupada por los soldados rusos desde poco después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

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Tanto la central de Chernóbil como la central nuclear de Jmelnitski, de dos reactores, situada en el oeste de Ucrania, se han encontrado en la trayectoria de vuelo de los misiles hipersónicos rusos Kinzhal desde la invasión, dijo Kravchenko.

Se han detectado treinta y cinco Kinzhal a diversas distancias, en un ​radio de unos 20 kilómetros (12 millas) de las ⁠instalaciones de Chernóbil o de la central de Jmelnitski, señaló. De ellos, 18 pasaron a unos 20 kilómetros de ambas instalaciones en el ‌mismo vuelo, añadió.

"Estos lanzamientos no pueden explicarse por ninguna consideración militar. Es evidente que los vuelos sobre las instalaciones nucleares ⁠se llevan a cabo con el único propósito de intimidar y aterrorizar", dijo.

El Ministerio ⁠de Defensa de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

El organismo de control del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señaló que informaba con frecuencia sobre la actividad militar en las proximidades de las centrales nucleares y los ataques a subestaciones eléctricas que son fundamentales para la seguridad ⁠nuclear.

"El director general del OIEA (Rafael) Grossi ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por los riesgos y peligros que estas actividades ​militares suponen para la seguridad nuclear", señaló.

"El director general también ha pedido en repetidas ocasiones la máxima ‌moderación cerca de las instalaciones nucleares para evitar el peligro de un ‌accidente nuclear".

MISILES CAÍDOS

El Kinzhal es un misil hipersónico lanzado desde el aire que puede transportar una ojiva de 500 kilogramos y ha ⁠sido defendido por el presidente ruso, Vladímir Putin. Al viajar a 6.500 kilómetros por hora, recorre 5 kilómetros en pocos segundos.

En tres casos distintos, Kravchenko dijo que los misiles Kinzhal habían caído al suelo durante sus vuelos y habían aterrizado a unos 10 kilómetros de la central nuclear de Jmelnitski.

No estaba claro por qué los misiles habían caído, pero según Kravchenko los restos no presentaban indicios de que hubieran sido interceptados.

Una explosión en Chernóbil provocó la propagación ​de radiación por toda ‌Europa en 1986 y llevó a las autoridades soviéticas a movilizar un gran número de efectivos y equipos para hacer frente a las consecuencias del accidente. El último reactor en funcionamiento de la central se cerró en 2000.

Rusia ocupó la central de Chernóbil durante más de un mes en las primeras semanas de su invasión, cuando sus fuerzas intentaron inicialmente avanzar hacia la capital, Kiev, antes de retirarse.

Desde julio de 2024, cuando Rusia inició intensos ataques con drones contra Ucrania, Kravchenko dijo que los radares habían detectado ⁠al menos 92 drones rusos que volaron en un radio de cinco kilómetros del escudo de radiación de la central de Chernóbil.

El escudo de contención se instaló para evitar fugas de radiación del reactor n.º 4, que explotó el 26 de abril de 1986, provocando un enorme incendio.

El número real de sobrevuelos, según Kravchenko, era casi con toda seguridad mucho mayor que 92, ya que las trazas visibles en los radares militares de Ucrania pueden corresponder a más de un dron y, en ocasiones, los drones no aparecen en absoluto.

"Los vuelos deliberados de (drones) con una potente ojiva sobre una instalación nuclear son, como mínimo, extremadamente irresponsables e indican un desprecio total... por la seguridad de los civiles, no solo en Ucrania, sino en toda Europa", dijo.

"CORROSIÓN IRREVERSIBLE"

En febrero del año pasado, un objeto identificado por ‌Ucrania como un dron de ataque ruso de largo alcance impactó en la central de Chernóbil, perforando el escudo de contención de radiación.

El Kremlin negó la implicación de Rusia en aquel momento, alegando que sus fuerzas no atacan infraestructuras nucleares y que probablemente fue la propia Ucrania quien llevó a cabo el ataque como una "provocación".

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha estimado que la reparación de los daños costará al menos 500 millones de euros (588 millones de dólares) y que, sin esas obras, en cuatro años comenzará una "corrosión irreversible" de la estructura.

Una investigación llevada a cabo por la fiscalía estatal ucraniana concluyó que el ‌ataque ruso fue probablemente deliberado, dijo Kravchenko.

La evaluación, dijo, se basó en el ángulo pronunciado en el que determinaron que el dron impactó contra el escudo de contención. En su fase terminal, los drones de ataque de un solo uso que transportan explosivos suelen descender en picado hacia su objetivo y acelerar hasta el impacto.

Kravchenko ‌dijo que era probable que el ⁠ejército ruso estuviera utilizando Chernóbil como ruta de ataque para los drones con el fin de intentar eludir las zonas densamente cubiertas por la defensa aérea ucraniana.

Ucrania, que cuenta con defensas aéreas limitadas para proteger un territorio dos veces mayor que ​Italia, las concentra cerca de zonas pobladas e infraestructuras importantes para maximizar su utilidad frente a los ataques rusos.

La central de Chernóbil, situada a menos de 10 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a unos 100 kilómetros de Kiev, está rodeada por una zona de exclusión de terreno baldío contaminado.

(1 dólar = 0,8503 euros)

(Información adicional de Olena Harmash en Kiev y François Murphy en Viena; edición de Mike Collett-White y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)