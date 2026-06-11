Taiwán dice que su soberanía no puede ser "violada" tras una patrulla de la guardia costera china

El ferry Yaima Maru, que operará entre Taiwán y la isla de Ishigaki en la prefectura de Okinawa, Japón, está atracado en Keelung, Taiwán

La ​soberanía marítima de Taiwán no puede ser "violada" por los intentos de China de crear una falsa impresión de jurisdicción, dijo la guardia ‌costera de la isla, ‌después de que China pusiera fin a una patrulla frente a sus costas orientales.

China, que reclama como propio el territorio de Taiwán, gobernado democráticamente, se indignó después de que Japón y Filipinas anunciaran el mes pasado que iniciarían conversaciones formales sobre sus fronteras marítimas, al considerar que estas afectaban a las aguas frente a Taiwán.

A última hora del sábado, ​los medios estatales chinos ⁠informaron de que se habían enviado buques para llevar a cabo ‌una "operación especial de control del tráfico marítimo" e inspeccionar ⁠el tráfico marítimo en aguas al este ⁠de Taiwán, en respuesta al anuncio de Japón y Filipinas.

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A última hora del miércoles, los medios estatales chinos informaron de que la patrulla había ⁠concluido, tras haber "inspeccionado 198 buques que pasaban por la zona y ​sancionado infracciones cometidas por tres de ellos", realizado ‌un estudio hidrográfico y patrullado las ‌zonas donde se encuentran los cables submarinos.

La guardia costera de Taiwán ⁠dijo que Pekín no tiene jurisdicción en esas aguas y que, cada vez que aparezcan buques chinos, los propios buques de Taiwán "los expulsarán por la fuerza y mantendrán la libertad y la seguridad de la ​navegación".

"La soberanía ‌marítima de nuestra nación no puede ser violada", dijo la guardia costera de Taiwán en un comunicado. "Cualquier país que reclame jurisdicción será expulsado sin excepción".

Los medios estatales chinos publicaron una imagen de un mapa básico de las operaciones de sus buques, ⁠en el que se ven flechas rodeando Taiwán.

BUQUES MERCANTES "ACOSADOS" POR CHINA

Taiwán dijo esta semana que tres buques mercantes que pasaban por la zona fueron "acosados" por la guardia costera china, que les pidió información sobre su punto de origen y destino y reivindicó su jurisdicción.

El portavoz de la Guardia Costera de Taiwán, Hsieh Ching-chin, dijo el jueves a los periodistas que algunos de esos ‌buques sí respondieron a los buques chinos con información como su próximo puerto de escala.

China "no tiene derecho soberano alguno en las aguas al este de Taiwán", añadió.

"Nuestra Administración de la Guardia Costera expulsará, sin excepción y con independencia de la nacionalidad, a cualquier buque que intente hacer valer su ‌jurisdicción, con el fin de defender nuestra soberanía", dijo Hsieh.

China no reconoce ninguna soberanía reivindicada por Taiwán, y los buques y aviones de combate chinos operan ‌alrededor de la ⁠isla casi a diario.

El Gobierno de Taiwán afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro, ​y el presidente Lai Ching-te ha ofrecido en repetidas ocasiones entablar conversaciones con China. Pekín ha rechazado a Lai, calificándolo de "separatista".

(Reportaje de Ben Blanchard; edición de Tom Hogue y Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)