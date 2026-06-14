Suizos rechazan el límite demográfico en un referendo, evitando enfrentamiento con la UE

Los suizos votan sobre la propuesta de limitar la población a 10 millones.

Por John Revill ​y Dave Graham

ZÚRICH, 14 jun (Reuters) - Suiza rechazó el domingo una propuesta para limitar su ‌población a 10 ‌millones de habitantes, ya que los votantes dieron prioridad a la estabilidad económica y a los vínculos con la Unión Europea frente a la preocupación de que la inmigración sobrecargue los servicios públicos y eleve los alquileres.

La ​proyección de la ⁠cadena nacional SRF, que tradicionalmente da los ‌resultados de los referendos, mostró que ⁠alrededor del 45% de ⁠los votantes se pronunció a favor de la propuesta y el 55% en contra.

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La votación, que ⁠se comparó con la del Brexit de ​2016 en Gran Bretaña, había ‌puesto en vilo a ‌las empresas debido a la preocupación de que ⁠pudiera poner fin a la libre circulación de trabajadores entre Suiza y la UE, el principal socio comercial del país.

La propuesta, ​impulsada por ‌el Partido Popular Suizo (de derecha), estipulaba que la población no debía superar los 10 millones de habitantes antes de 2050 y que, si lo hacía durante ⁠dos años, Suiza debía poner fin a la libre circulación con la UE.

Urs Bieri, de la empresa de sondeos GFS Bern, afirmó que la iniciativa no salió adelante porque, aunque la preocupación por el crecimiento demográfico está muy extendida, la ‌gente no estaba convencida del plan y le preocupaban los posibles efectos secundarios.

"A los votantes les preocupaban las consecuencias negativas para la relación de Suiza con la UE y para el mercado laboral", señaló.

"A la ‌gente también le preocupan cuestiones como disponer de suficientes trabajadores sanitarios y de asistencia. Además, existe ‌la sensación de ⁠que, en el actual entorno internacional, no es sensato que un país ​pequeño haga esto", añadió Bieri.

Con información de Reuters