Fiscal no encuentra motivos para reabrir caso del asesinato de primer ministro sueco Olof Palme

El político y primer ministro sueco Olof Palme fotografiado el 12 de diciembre de 1983

No hay motivos para reabrir la investigación sobre el asesinato sin resolver del primer ministro sueco Olof Palme ocurrido en 1986, declaró el jueves un fiscal tras constatar que no había pruebas suficientes contra un hombre que había sido considerado el principal sospechoso.

Palme fue asesinado a tiros cuando caminaba por una calle del centro de Estocolmo tras ir al cine con su esposa y su hijo, lo que desencadenó la mayor cacería humana de la historia de Suecia e innumerables teorías conspirativas.

Hace cinco años, el fiscal encargado del caso nombró como principal sospechoso a Stig Engstrom, diseñador gráfico fallecido en 2000. En septiembre, un periodista pidió que se reabriera el caso, alegando nuevos conocimientos forenses que podrían aplicarse.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Las pruebas no son suficientes para identificarle como autor", declaró a la prensa el fiscal superior Lennart Gune, quien destacó que el caso, que ha fascinado y horrorizado a los suecos durante cuatro décadas, seguiría cerrado.

"No hay ninguna base que yo conozca que permita reabrir la investigación para presentar cargos o llegar a un veredicto", señaló Gune.

Palme fue la figura dominante de la política sueca en las décadas de 1970 y 1980, contribuyendo a definir la imagen de la Suecia moderna tanto como los muebles de IKEA y los coches Volvo.

En política exterior se posicionó en contra de la guerra de Vietnam y apoyó los movimientos anticoloniales en todo el mundo. En política interna, fue uno de los principales arquitectos del Estado de bienestar sueco.

El fracaso de la policía para encontrar a su asesino ha dejado una cicatriz en el país y ha dado vida a docenas de teorías conspirativas sobre los probables autores, con una lista que incluye a la CIA y a extremistas de derecha dentro del propio Estado sueco.

Un hombre, delincuente de poca monta, fue condenado por el asesinato de Palme en 1989 y puesto en libertad tras apelar al año siguiente. Murió en 2004.

Con información de Reuters