Sánchez reconoce derrota días después de que Fujimori fuera proclamada presidenta de Perú

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Sánchez, encabeza una protesta tras denunciar irregularidades en la autoridad electoral, en Lima

​El izquierdista Roberto Sánchez reconoció su derrota días después de la derechista Keiko Fujimori ‌fuera proclamada como ‌presidenta electa del país, según un comunicado difundido el lunes por su partido Juntos por el Perú y dos grupos aliados.

Fujimori fue anunciada la semana pasada oficialmente como la ganadora de la segunda electoral del 7 de junio, ​con el 50,135% ⁠de votos, con una diferencia de 49.641 ‌votos frente a su rival.

Sánchez dijo ⁠en el comunicado publicado ⁠en X, firmado además por los líderes opositores del Partido Ahora Nación y el Partido Cívico ⁠Obras, que el reconocimiento de los resultados ​no implica "renunciar al derecho de ‌señalar y denunciar las ‌irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral".

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En ⁠la misiva, Sánchez manifestó que conformará una coalición parlamentaria para ejercer desde el Congreso junto a sus aliados "un control político firme, ​vigilante y ‌responsable para defender los derechos fundamentales, recuperar la justicia, el equilibrio de poderes del Estado (...) y la democracia".

En el comunicado, los tres partidos políticos afirman además ⁠que desde el Congreso buscarán restablecer la paz en el país mediante una agenda que incluye la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue encarcelado por intentar disolver el Congreso a fines del 2022. La expulsión del exmandatario generó protestas ‌sociales que dejaron decenas de muertos y heridos.

El candidato de izquierda había dicho antes que no iba a reconocer un Gobierno de Fujimori tras denunciar, sin pruebas, que hubo fraude. Sánchez, que ‌lideró marchas contra el proceso, presentó la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‌una queja contra ⁠las elecciones.

Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori que postuló por ​cuarta vez, asumirá al poder el 28 de julio para un periodo gubernamental de cinco años.

Con información de Reuters