Sánchez, candidato de izquierda en Perú, plantea "nueva minería" con banco para productores pequeños

El candidato presidencial de izquierda de Perú, Roberto Sánchez, habla con periodistas en Lima

El ​candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, dijo el jueves que en un eventual Gobierno promoverá una "nueva minería" en Perú, ‌con un gran banco que ‌apoye a pequeños productores y un nuevo enfoque para democratizar las concesiones en el sector.

Sánchez, que se encamina a disputar la presidencia en un balotaje con la derechista Keiko Fujimori, dijo que en tres décadas con el mismo modelo Perú no ha podido exportar con valor agregado y planteó un acuerdo con China, el ​mayor comprador de los ⁠minerales peruanos, para industrializar el sector.

"Eso es lo que estamos ‌proponiendo", dijo el candidato en una conferencia con ⁠la prensa extranjera. "Con un gran banco minero ⁠para promover el emprendimiento, la tecnificación, la industrialización y gestión de la pequeña minería".

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En Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, ⁠operan principalmente unidades de mineras globales como Glencore, BHP, ​Newmont, Freeport-McMoRan y Grupo México, que han convertido ‌al sector en la principal actividad ‌económica del país.

El candidato dijo que buscará un nuevo régimen ⁠tributario y una ley para formalizar a pequeños productores cuya actividad ha crecido en los últimos años, muchos de cuales, según analistas y la industria formal, han caído en operaciones ilegales.

"Nosotros ​no queremos ‌expropiarle nada a nadie, pero queremos un país más soberano", dijo el postulante de izquierda,

Sánchez dijo que para una eventual segunda ronda electoral, prevista para el 7 de junio, buscará un "pacto social" con otros actores políticos para cimentar ⁠sus planes, como cambiar la Constitución, principalmente en el régimen económico y darle un mayor rol al Estado, un plan temido por los inversionistas.

"Estamos convencidos de lograr una mayoría política que nos permita cambios necesarios", dijo. "Necesitamos ajustes constitucionales (...) pero no con una imposición", agregó.

Con el 97,02% de los votos escrutados en el lento recuento de la oficina ‌electoral, Sánchez obtenía el 12,04% frente al 11,87% del ultraconservador Rafael López Aliaga, con una ventaja de 27.889 votos. Fujimori, que postula por cuarta vez, mantenía una ventaja con el 17,09%.

El candidato Sánchez se ha presentado como aliado del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y ‌condenado a prisión por rebelión al intentar de forma anticonstitucional disolver el Congreso y asumir amplios poderes a fines del 2022.

"Está secuestrado, el primer ‌preso político" dijo ⁠y agregó que buscaría su libertad a través de una "gracia presidencial".

Perú ha enfrentado años de inestabilidad política ​con ocho presidentes desde el 2028, pero ha mantenido en los últimos años una economía estable y baja inflación, con uno de los mejores desempeños entre los países de América Latina.

Con información de Reuters