El papa Francisco sigue grave, pero muestra "leve mejoría": Vaticano

El papa Francisco continúa su tratamiento en el Hospital Gemelli de Roma

VATICANO, 24 feb (Reuters) -El papa Francisco sigue en estado crítico por una neumonía bilateral, pero ha mostrado una "ligera mejoría", dijo el Vaticano el lunes.

El papa, de 88 años, pasa su undécima noche en el Hospital Gemelli de Roma, lo que la convierte en la estancia hospitalaria más larga de sus casi 12 años de papado.

"Las condiciones clínicas del Santo Padre, de naturaleza crítica, muestran una ligera mejoría", dijo el último informe de salud.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El papa, según el informe, todavía estaba recibiendo oxígeno, "aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente menores".

Agregó que la "insuficiencia renal leve", de la que se informó por primera vez el domingo, "no era motivo de preocupación".

Un funcionario del Vaticano, que no quiso ser nombrado porque no estaba autorizado a hablar sobre la condición del papa, dijo que Francisco estaba comiendo normalmente y era capaz de levantarse y moverse por su habitación del hospital.

El comunicado del lunes decía que el Papa había reanudado su trabajo por la tarde y había llamado al párroco de Gaza por la noche.

El Vaticano describió el domingo su estado como crítico por segundo día. El sábado había dicho que el pontífice necesitó una transfusión de dos unidades de sangre tras sufrir una "prolongada crisis respiratoria de tipo asmático".

La actualización del lunes decía que el Papa no había tenido más crisis respiratorias y que algunas de sus pruebas de laboratorio "han mejorado".

La neumonía doble es una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones, dificultando la respiración. El Vaticano ha descrito la infección del papa como "compleja" y que fue causada por dos o más microorganismos.

Francisco, papa desde 2013, ha sufrido episodios de mala salud en los últimos dos años. Es especialmente propenso a las infecciones pulmonares porque de joven desarrolló pleuresía y le extirparon parte de un pulmón.

LOS CARDENALES ESPECULAN SOBRE EL PAPA

La prolongada enfermedad del papa ha provocado una cantidad inusual de especulaciones públicas entre los cardenales católicos, que después del pontífice son los funcionarios de más alto rango en la Iglesia de 1.400 millones de miembros.

El cardenal neoyorquino Timothy Dolan, que no es conocido como cercano a Francisco y no mencionó información que no fuera de las actualizaciones médicas del Vaticano, dijo en una homilía durante la misa en su catedral el domingo que el papa estaba "probablemente cerca de la muerte".

El cardenal alemán Gerhard Muller, un exfuncionario del Vaticano conocido por haber estado en desacuerdo con Francisco en cuestiones doctrinales, amonestó a los prelados que estaban especulando públicamente sobre la condición del papa o la planificación de un cónclave, la reunión a puerta cerrada de cardenales para elegir un nuevo papa.

Muller declaró al Corriere della Sera de Italia que los cardenales no recibían más información que el público. "No somos expertos médicos", dijo Muller sobre los cardenales.

"El papa sigue vivo y este es un momento para rezar", dijo. "Si hay alguien que está mirando al futuro mientras Francisco está en el hospital, eso no sirve para nada".

El Vaticano tenía previsto celebrar un servicio de oración por Francisco en la Plaza de San Pedro el lunes por la noche. El servicio, el primero de las continuas oraciones nocturnas en la plaza, será dirigido por el cardenal Pietro Parolin, el segundo funcionario de mayor rango en el Vaticano.

En el exterior del hospital Gemelli, varios grupos se reunieron el lunes para rezar por Francisco junto a una estatua del difunto papa Juan Pablo II, que fue tratado en este centro en numerosas ocasiones durante su pontificado (1978-2005).

Maria Vozlv, una ucraniana que vive en Roma desde hace 18 años, dijo que muchos en su país rezaban por Francisco.

El pontífice ha denunciado a menudo la guerra de Ucrania, que dura ya tres años, y ha rezado por la paz.

"Los ucranianos rezamos mucho por él", dijo Vozlv. "Necesita recuperarse y volver a casa".

Con información de Reuters