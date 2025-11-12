Enfermedad cardiovascular: La Rioja realizó un simposio para la construcción de conocimiento en pos de la prevención

Con el objetivo de fortalecer las estrategias sanitarias frente a las enfermedades cardiovasculares, se llevó a cabo el 2° Simposio Riojano de Hipertensión Arterial y las 7° Jornadas Riojanas de Cardiología, que reunió a especialistas locales, nacionales e internacionales.

El encuentro fue organizado en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) por la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud, junto al Comité de Hipertensión de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de La Rioja. Durante la jornada se debatieron los avances científicos más recientes y los desafíos actuales en torno a las patologías cardiovasculares, consideradas la principal causa de muerte en el país y en el mundo.

Según las autoridades, en Argentina 4 de cada 10 adultos son hipertensos y la mitad no lo sabe, un dato que pone de relieve la importancia de promover la detección temprana, la educación sanitaria y la adherencia a los tratamientos. El programa incluyó conferencias magistrales, ponencias temáticas, debates y un curso intensivo sobre hipertensión “de la A a la Z”, destinado a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud.

El cuidado de la provincia a la salud

Participaron disertantes de distintas provincias como Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, además de invitados internacionales vinculados a la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial (ISH). Durante la apertura, el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, informó que la hipertensión es una patología crónica pero controlable, y explicó que "muchas personas desconocen que la padecen y ese es uno de los grandes desafíos para la salud pública".

Por su parte, la rectora de la UNLaR, Natalia Álvarez Gómez, celebró el trabajo articulado entre el ámbito académico y sanitario. Además, remarcó que “es fundamental profundizar las capacitaciones y fortalecer la vinculación entre la universidad y el sistema de salud. Apostar a la formación continua es una herramienta esencial para mejorar la calidad de la atención y el bienestar de la comunidad".

Un encuentro clave para la prevención

La directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Marcela Tripolone, destacó el enfoque integral del encuentro y enfatizó: “Nos declaramos en movilización contra la primera causa de muerte en La Rioja y en el mundo: las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión, la diabetes y otras patologías crónicas no transmisibles son las más prevalentes, con alto subdiagnóstico y bajo nivel de control".

"Este simposio es un paso estratégico porque reúne a referentes nacionales e internacionales para compartir evidencia y, sobre todo, generar soluciones concretas", aseguró Tripolone, y concluyó: “El curso intensivo de hipertensión es una apuesta al primer nivel de atención, verdadera trinchera donde vemos la mayoría de los casos”.