La Rioja presentó una Vía Asistencial para fortalecer la atención integral de diabetes tipo 2

La provincia de La Rioja presentó de manera oficial la Vía Asistencial para la Atención Integral de la Diabetes Tipo 2, la cual es una una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer las políticas sanitarias de salud pública y garantizar una atención integral, equitativa y de calidad a los pacientes con esta patología en toda la provincia.

En diálogo con Radio y Televisión Riojana, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó la relevancia de contar con una herramienta de este tipo en el sistema sanitario provincial. “La diabetes tipo 2 representa un desafío sanitario y social de creciente magnitud, tanto por su alta prevalencia como por las consecuencias que genera sobre la calidad de vida de las personas que la padecen”, señaló.

Además, destacó que la atención de la diabetes es parte de los Objetivos Priorizados del Plan Provincial de Salud además de otras enfermedades crónicas. Asimismo, remarcó que su abordaje "requiere modelos de atención organizados, integrales y sostenibles".

Una atención humanizada y solidaria

La directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, doctora Marcela Tripolone, detalló que la nueva vía asistencial “constituye una herramienta técnica y operativa que busca estandarizar la atención de las personas con diabetes en toda la provincia”, y destacó que el propósito es fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y asegurar la articulación entre los distintos niveles del sistema sanitario, promoviendo la equidad territorial, la integración interdisciplinaria y la mejora continua de la calidad asistencial.

Por su parte, la referente regional de Diabetes, María Soledad Gordillo, indicó que la diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes, y afirmó que con frecuencia puede generar complicaciones renales, cardiovasculares y oftalmológicas: “Además de lo asistencial, es fundamental trabajar en la prevención, ya que la diabetes tipo 2 está estrechamente vinculada a factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad, la alimentación inadecuada y el estrés. Es indispensable abordar la patología de manera integral, desde la pesquisa hasta la rehabilitación”.

Un mejor equipamiento para reforzar la salud

El gobernador Ricardo Quintela reforzó el sistema sanitario en la localidad de Nonogasta, perteneciente a Chilecito, al entregar una nueva ambulancia de alta complejidad, equipada con tecnología de punta, la cual representa una herramienta fundamental para atender las necesidades y emergencias de los vecinos riojanos de la zona.

El gobernador Quintela destacó que la adquisición de esta unidad cumple un compromiso pendiente con la localidad y es crucial para garantizar una atención de salud eficiente y humana. Según el mandatario, la inversión busca asegurar la calidad y comodidad en cada traslado, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del hospital zonal e impulsando las políticas públicas orientadas a mejorar la vida de los riojanos.