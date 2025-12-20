Con más trasplantes y formación médica, La Rioja cerró un año positivo en donación de órganos

La Rioja cerró el 2025 con un balance positivo en materia de donación y trasplante de órganos, en un contexto nacional que también marcó un récord histórico al superar los niveles alcanzados en 2019, tras la implementación de la Ley Justina. Así lo confirmó Carlos Reinoso, director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja (CUCAILaR), durante una entrevista radial.

Según explicó el funcionario, la provincia logró sostener y ampliar su capacidad operativa luego de los años más críticos de la pandemia. En lo que va de 2025, en La Rioja se realizaron trasplantes renales y hepáticos, un trasplante cardíaco, un procedimiento reno-páncreas y alrededor de 20 trasplantes de córneas, cifras que reflejan un funcionamiento activo del sistema sanitario local en articulación con el esquema nacional de procuración y trasplante.

“Para una provincia como la nuestra, es un número significativo y demuestra que el sistema está funcionando”, señaló Reinoso en declaraciones con medios locales, quien remarcó el compromiso del personal de salud, la coordinación interinstitucional y la respuesta de la comunidad frente a la donación de órganos.

No obstante, advirtió que la demanda continúa siendo elevada. Actualmente, 110 personas permanecen en lista de espera para recibir un trasplante de órgano o tejido en La Rioja, mientras que otras 115 se encuentran en proceso de inscripción, completando estudios y evaluaciones médicas para ingresar formalmente al registro. “La necesidad sigue estando y por eso es fundamental seguir trabajando en concientización”, subrayó.

En ese sentido, Reinoso destacó el valor social y humano de la donación. “Es un acto profundamente solidario, altruista, que permite salvar o mejorar la vida de otra persona”, afirmó. Además, explicó que el procedimiento se encuentra estrictamente regulado por protocolos médicos y legales: solo se inicia cuando se confirma la muerte encefálica y no existen posibilidades terapéuticas, respetando siempre la voluntad expresada por la persona en vida.

Otro aspecto central del balance positivo provincial es la formación del recurso humano. Reinoso indicó que profesionales riojanos realizaron capacitaciones y pasantías en España, país referente a nivel mundial en donación de órganos. Esa experiencia permitió fortalecer tanto las prácticas de ablación como las instancias de acompañamiento a las familias y a los pacientes trasplantados.

Finalmente, el titular del CUCAILaR remarcó que el desafío hacia adelante es sostener este nivel de actividad, ampliar la capacidad operativa y seguir promoviendo la donación como una política de salud pública esencial. “Cada donación cuenta y cada trasplante es una segunda oportunidad”, concluyó.