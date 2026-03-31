Buenos Aires profundiza la salud pública e impulsa la vasectomía sin bisturí: para quiénes está dirigido

La Provincia de Buenos Aires puso en vigencia un nuevo programa destinado a promover la vasectomía sin bisturí dentro del sistema público. Con esta herramienta, se busca ampliar el acceso a una práctica considerada segura, eficaz y de baja invasividad.

La decisión quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial provincial. El documento “Vasectomía sin bisturí - Guía práctica para equipos de salud de la PBA” establece pautas comunes para unificar tanto la atención como el procedimiento quirúrgico en todo el sistema sanitario.

Desde la cartera que el ministro Nicolás Kreplak indicaron que la iniciativa se inscribe en el Plan de Anticoncepción masculina, cuyo propósito es consolidar una red de servicios de salud sexual integral y responder a la creciente demanda de este tipo de intervenciones.

Para quién es la campaña

La estrategia actual busca posicionar a los varones cisgénero y personas con pene como actores centrales en las políticas de salud reproductiva, lo que promueve una participación activa bajo una perspectiva de equidad de género. Para lograrlo, se impulsa la implementación de una guía de atención integral que se fundamenta en la evidencia científica y el respeto irrestricto a los derechos humanos, y asegurar un marco de cuidado moderno y responsable.

Por otro lado, la normativa enfatiza la necesidad de fortalecer la formación de los equipos de salud mediante capacitaciones teóricas y prácticas que garanticen intervenciones de alta calidad. En este sentido, la Provincia consolidó su capacidad operativa a través de convenios de cooperación con la organización internacional World Vasectomy Day, además de realizar entrenamientos especializados para asegurar la seguridad y eficacia de los procedimientos ofrecidos.

El Ejecutivo provincial impulsa una iniciativa integral centrada en la salud sexual y reproductiva que busca fomentar la anticoncepción masculina. A través del desarrollo de campañas de difusión, acciones informativas y espacios de intercambio, se pretende abrir el debate sobre las masculinidades y la sexualidad. El proyecto contempla la producción de materiales específicos y la unificación de criterios de atención para asegurar una respuesta institucional coherente.

Esta medida se fundamenta en un marco legal sólido que incluye la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica y las leyes provinciales 13.066 y 14.738. El objetivo principal de estas políticas es garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud y ampliar el ejercicio de derechos en todo el territorio provincial, lo que consolida así el compromiso estatal con la autonomía reproductiva.