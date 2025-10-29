La revolución de la salud dental que es tendencia en Estados Unidos de la mano del odontólogo Mario García

En los consultorios de Estados Unidos hay una tendencia que conquista a pacientes y especialistas: las carillas E-Max. El Dr. Mario García lidera esta revolución desde Miami con esta nueva tecnología que busca sonrisas naturales sin tallar los dientes ni perder la esencia de la cara.

Fabricadas con disilicato de litio, las carillas E-Max son ultrafinas, resistentes y transparentes. A diferencia de los métodos tradicionales, no requieren limar el esmalte y se integran de forma casi invisible. “Ya no se nota que llevás carillas, solo que te ves mejor”, explica García.

Muchos pacientes llegan con inseguridades por fracturas o manchas, y salen sonriendo con confianza. “No trabajamos sobre dientes, sino sobre historias”, dice el odontólogo, que convirtió su clínica en un punto de referencia en odontología estética.

Una nueva generación de carillas

Durante años, el miedo a “limar los dientes” mantuvo alejados a muchos pacientes de los tratamientos estéticos. Hoy, esa idea quedó en el pasado. Las carillas E-Max son láminas ultrafinas de porcelana tan resistente como un diente natural y con una transparencia que imita el esmalte. Gracias a su diseño personalizado, permiten mejorar el color, la forma y la armonía dental sin dañar la estructura original del diente.

El mito de que hay que tallar los dientes ya no tiene sentido”, explica Dr. Mario García, quien atiende a diario en Miami-Dade y Broward. En la mayoría de los casos, el procedimiento no requiere tocar el esmalte. Además, los resultados son sorprendentemente naturales: la sonrisa se ve más armónica, pero sin perder la esencia del rostro. “La gente no nota que llevas carillas, solo que luces mejor”, resume el especialista.

Ciencia y arte en una sonrisa

Con el diseño digital de sonrisa, cada paciente puede ver el resultado antes del procedimiento. En pocos días, las piezas personalizadas están listas gracias a la precisión tecnológica del laboratorio del Dr. García. Una mezcla perfecta de ciencia, arte y empatía que está marcando tendencia en todo el país.

Además de su aspecto natural, las E-Max duran décadas sin perder brillo ni color. Desarrolladas en su propio laboratorio, la creación del dr. Daniel García acerca la estética dental de alta gama a más personas. Su fórmula provoca una sonrisa impecable, sin barreras.