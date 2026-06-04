Salarios docentes: Santiago del Estero fue una de las pocas provincias que le ganó a la inflación

Santiago del Estero se consolidó como una de las excepciones dentro del complejo panorama salarial que atraviesa el sistema educativo argentino. Según un informe elaborado por el economista Alejandro Morduchowicz, la provincia logró incrementar un 8,4% el salario real docente entre marzo de 2023 y marzo de 2026, ubicándose entre las únicas dos jurisdicciones del país que consiguieron mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación durante ese período.

El relevamiento, realizado a partir de datos del INDEC y de la Secretaría de Educación, muestra que la tendencia general fue exactamente la opuesta. De las 24 jurisdicciones argentinas, 22 registraron pérdidas salariales en términos reales, reflejando el impacto de la inflación y de las dificultades para sostener actualizaciones salariales que acompañaran la evolución de los precios.

En ese contexto, Santiago del Estero compartió el grupo de excepciones junto a Santa Cruz, que registró una mejora del 13,6%. El resultado adquiere mayor relevancia si se considera que en diez provincias las caídas superaron el 20%, configurando uno de los períodos de mayor deterioro salarial para el sector docente en los últimos años.

El informe señala que el mayor ajuste se produjo durante 2024, cuando se combinaron altos niveles de inflación con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Según el análisis, la desaparición de ese componente salarial explicó entre un 6% y un 10% de la pérdida de ingresos, mientras que el resto respondió a las políticas salariales implementadas por cada provincia.

El contraste se observa con claridad al comparar los resultados de otras provincias. El caso más crítico fue el de San Luis, donde el salario real docente se desplomó un 51,5% entre 2023 y 2026, mientras que en Salta la pérdida alcanzó el 34,4%. Según el informe, ambas jurisdicciones necesitarían importantes recomposiciones salariales para recuperar el poder adquisitivo que tenían hace tres años.

Frente a ese escenario, Santiago del Estero aparece como una de las excepciones a nivel nacional. Mientras gran parte de las provincias registró fuertes retrocesos salariales, el distrito logró sostener una evolución de los haberes por encima de la inflación acumulada, ubicándose entre las pocas jurisdicciones que mejoraron el ingreso real de los docentes durante los últimos tres años.

Un escenario nacional marcado por el ajuste educativo

La mejora registrada por Santiago del Estero contrasta con un contexto nacional atravesado por la pérdida de poder adquisitivo de los docentes. El principal deterioro se produjo durante 2024, en medio de una fuerte aceleración inflacionaria y de medidas que impactaron sobre el financiamiento del sistema educativo.

Entre los factores señalados por especialistas aparece la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba una parte de los ingresos del sector, además de recortes en distintas áreas vinculadas a la educación. Este escenario profundizó las dificultades salariales en gran parte de las provincias.

La situación derivó en múltiples reclamos y movilizaciones de docentes y comunidades educativas en todo el país. En ese contexto, el desempeño de Santiago del Estero sobresale dentro de un panorama nacional donde la mayoría de las jurisdicciones registró una caída del salario real durante los últimos tres años.