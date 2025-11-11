Rusia dice haber frustrado un complot ucraniano-británico para robar un avión MiG-31

FOTO DE ARCHIVO. Un caza ruso MiG-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal sobrevuela la Plaza Roja durante un ensayo para un sobrevuelo en Moscú, Rusia

11 nov (Reuters) -El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) afirmó haber desbaratado un complot de espías ucranianos y británicos para tentar a pilotos rusos a robar un avión MiG-31 armado con un misil hipersónico Kinzhal por 3 millones de dólares, informaron el martes medios estatales.

La agencia de noticias RIA citó al FSB diciendo que el avión secuestrado iba volar hacia una base aérea de la OTAN en la ciudad rumana de Constanza, donde podría haber sido derribado por las defensas aéreas, informó la agencia.

El FSB, principal sucesor del KGB de la era soviética, dijo que Ucrania y Reino Unido habían planeado una "provocación" a gran escala utilizando el avión secuestrado, y que la inteligencia militar ucraniana había intentado reclutar pilotos rusos por 3 millones de dólares para robar el caza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Las medidas adoptadas han desbaratado los planes de los servicios de inteligencia ucranianos y británicos de llevar a cabo una provocación a gran escala", dijo el FSB a RIA.

La televisión estatal mostró imágenes de mensajes y grabaciones de un hombre que, según ellos, trabajaba para los servicios de inteligencia ucranianos y británicos y había ofrecido 3 millones de dólares a un piloto ruso para volar un MiG a Europa y que al piloto también se le había ofrecido la ciudadanía.

Reuters no pudo verificar la información de forma independiente.

El Kinzhal ruso es un misil balístico lanzado desde el aire que Moscú denomina hipersónico, capaz de alcanzar velocidades muy elevadas y trayectorias de vuelo maniobrables destinadas a dificultar su seguimiento e interceptación por parte de las defensas aéreas.

Rusia considera desde hace tiempo a Reino Unido su principal enemigo. Moscú acusa a Londres de avivar la guerra de Ucrania y a la inteligencia británica de ayudar a Ucrania a montar una serie de operaciones en el interior de Rusia.

Reino Unido considera la invasión rusa de Ucrania como una apropiación de tierras de carácter imperialista por parte de Moscú. Londres ha advertido en repetidas ocasiones que la inteligencia rusa está tratando de sembrar el caos en Reino Unido y Europa para socavar la democracia.

Con información de Reuters