El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante su rueda de prensa anual en Moscú, Rusia

​El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Estados ‌Unidos ha estado ‌tratando de hacerse con el control de los gasoductos Nord Stream del mar Báltico, que resultaron dañados por una misteriosa explosión en septiembre de 2022.

Las explosiones que destruyeron los gasoductos hace más ​de tres ⁠años interrumpieron en gran medida el ‌tránsito de gas ruso hacia Europa, ⁠lo que redujo el ⁠suministro energético en el continente, aunque Rusia ya había suspendido en gran parte los ⁠envíos.

Tanto Rusia como los países ​occidentales han afirmado que el ‌incidente fue un acto ‌de sabotaje. Los investigadores pasaron años ⁠tratando de desentrañar el misterio de quién estaba detrás y, el año pasado, un ciudadano ucraniano fue detenido ​en Italia ‌como sospechoso de coordinar los ataques.

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En declaraciones a France Télévisions el jueves, Lavrov dijo que Estados Unidos se ha esforzado por dominar ⁠los mercados energéticos mundiales, señalando a Venezuela, donde Washington ha tomado en la práctica el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, así como a Irán.

"Estados Unidos también está diciendo ahora que quiere ‌hacerse con el control de los gasoductos Nord Stream", dijo Lavrov según el texto de la entrevista publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

No dio ‌más detalles.

El Wall Street Journal informó en 2024 de que un inversor estadounidense, Stephen ‌P. Lynch, ⁠estaba tratando de comprar el gasoducto Nord Stream 2, de dos ​ramales, uno de los cuales permanece intacto.

Con información de Reuters