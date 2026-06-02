Rusia dice que su ataque nocturno contra Ucrania fue una respuesta a los "actos terroristas" de Kiev

Humo negro se eleva desde el barrio de Podil tras los ataques nocturnos de misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania

​El Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que su ataque masivo de la noche ‌anterior contra Ucrania era ‌una respuesta a lo que calificó de "actos terroristas" contra objetivos dentro de Rusia, y señaló que había atacado diversos objetivos militares ucranianos.

Las autoridades ucranianas afirmaron que drones y misiles rusos bombardearon la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades en la madrugada ​del martes, causando ⁠la muerte de al menos 11 personas ‌e hiriendo a más de 100, tras ⁠días de advertencias sobre los ⁠planes de Moscú de lanzar un ataque a gran escala.

"Durante la noche, en respuesta a los actos terroristas ⁠del régimen de Kiev, las fuerzas armadas ​de la Federación Rusa llevaron a ‌cabo un ataque masivo ‌utilizando armas de alta precisión de largo alcance ⁠aéreas, terrestres y marítimas", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

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Afirmó que Rusia había utilizado misiles hipersónicos y drones para atacar siete ​regiones ucranianas, ‌entre ellas Kiev, Zaporiyia y Járkov, alcanzando con éxito objetivos de interés para las fuerzas armadas ucranianas, como instalaciones de combustible y transporte y aeródromos militares.

El Kremlin advirtió la ⁠semana pasada de que Rusia comenzaría a llevar a cabo "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev en represalia por lo que calificó de devastador ataque con drones ucranianos contra una residencia de estudiantes en Lugansk, en el este de Ucrania y bajo control ruso, en ‌el que murieron 21 personas.

Ucrania dijo que había atacado un centro de mando de drones en la zona, no a los estudiantes. Putin dijo el lunes por la noche que Kiev había "abierto una nueva página ‌en una serie de crímenes" con el ataque a la residencia de estudiantes y con un ataque posterior ‌contra un edificio ⁠de apartamentos en una zona de la región ucraniana de Jersón controlada por ​Rusia. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Con información de Reuters