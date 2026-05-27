Rusia autoriza a su banco central y al Sberbank a derribar drones

FOTO DE ARCHIVO: Miembros de la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardiya) permanecen de pie frente a la sede del Banco Central de Rusia en Moscú, Rusia

Rusia ​ha aprobado una ley que permite a su banco central y a otras instituciones financieras ‌disponer de sus ‌propios sistemas de defensa y armar a su personal para repeler ataques con drones, según se desprende de un documento publicado por la Cámara Baja del Parlamento.

Ucrania atacó el miércoles con un misil la sede del banco central en Sebastopol, ​en Crimea, según ⁠dijo el gobernador local, Mijaíl Razvozháev, que afirmó ‌que se trataba de un misil ⁠Storm Shadow de fabricación británica. ⁠Añadió que el edificio estaba en llamas.

Ucrania ha estado atacando regularmente a Rusia con drones desde que ⁠Moscú iniciara la guerra en febrero de ​2022, y las infraestructuras energéticas son ‌un objetivo frecuente, en ‌un momento en que Kiev pretende privar a ⁠Moscú de ingresos para poner fin al conflicto.

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Los sistemas de defensa contra drones podrían ubicarse junto al banco central, a Sberbank, el mayor ​banco del ‌país, y a la Asociación Rusa de Recaudación de Efectivo. Se permitiría que el personal de esas instituciones estuviera armado.

Las propias instituciones se harían cargo del costo de la ⁠defensa antidrones, según declaraciones de Anatoli Aksákov, presidente de la comisión de finanzas de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, recogidas por el medio de comunicación RBC.

El ataque a la oficina del banco central en Sebastopol fue el primero contra ‌una oficina importante del Banco de Rusia desde el inicio de la guerra. No se han registrado ataques contra las principales oficinas de Sberbank.

El martes, Alexander Shojin, presidente del grupo de presión empresarial más ‌poderoso de Rusia, comunicó al presidente Vladimir Putin que las empresas están dispuestas a financiar la compra de ‌armamento pesado y ⁠sistemas electrónicos para defender sus infraestructuras de los ataques con drones.

Con información de Reuters