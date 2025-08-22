Quintela entregó microemprendimientos a pequeños productores riojanos y reforzó su compromiso con el empleo en la región

El gobernador Ricardo Quintela entregó microemprendimientos y materiales claves en el marco del acto por el 185° aniversario del departamento Chamical, combinando celebración con compromiso social y apoyo al desarrollo local. Además, se otorgaron refuerzos a unidades productivas de vecinos de distintos barrios y se distribuyeron insumos como hierros, postes olímpicos y alambre, destinados a mejorar los espacios comunitarios.

“Estamos en un momento importante para quienes reciben un microemprendimiento. Esto significa oportunidades, porque muchas veces los ciudadanos más humildes no cuentan con el equipamiento adecuado para realizar su tarea, y estas ayudas mejoran la calidad de vida de muchas familias”, expresó el gobernador durante la entrega.

Bajo esta línea, el mandatario provincial indicó que esta entrega está enmarcada en una política de Estado orientada a mejorar la vida de los ciudadanos. "Nuestra filosofía y línea de trabajo siempre tiene como objetivo a los riojanos. Nos esforzamos para que puedan transitar un camino con la menor cantidad de dificultades posibles”, agregó posteriormente.

Por su parte, Dora Rodríguez, intendenta de Chamical, valoró el acompañamiento del gobierno provincial al señalar que “más allá de la situación a nivel país y provincia, se sigue trabajando y luchando por la sociedad”.

La jefa comunal destacó el diálogo con el ejecutivo provincial: “Las cosas entregadas hoy son necesarias. El gobernador siempre ha estado con escucha activa para El Chamical. Los beneficiarios han sido centros vecinales, iglesias, la comunidad en general, personas con problemas de salud y emprendimientos productivos. Es muy importante para nosotros y digno de destacarlo”.

Más entregas durante el aniversario

Previamente, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una gira por la localidad riojana, en donde inauguró un novedoso sistema de producción para la planta de ensamble LEDLar, con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo y local.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el primer mandatario riojano expresó: "¡Hoy Chamical está de aniversario! Comenzamos nuestra visita recorriendo la planta de ensamble de LEDLar e inaugurando la nueva línea de producción de montaje ensamblado de motocicletas marca KELLER, lo que permitirá fortalecer un gran polo productivo".

"La empresa estatal genera una importante fuente laboral, beneficiando a más de 200 empleados de manera directa e indirecta. Chamical es una hermosa tierra llanista con potencial de desarrollo y crecimiento ¡Feliz aniversario a toda su gente!", concluyó la publicación del Gobernador.

Los actos contaron con la presencia de autoridades provinciales, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y vecinos, que se sumaron a la celebración con un fuerte sentido de pertenencia.