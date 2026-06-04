Ricardo Herrera cuestionó a Martín Menem por su análisis sobre la coparticipación de mayo: "La realidad financiera es otra"

Desde el Gobierno de La Rioja salieron al cruce de las declaraciones del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por los datos de coparticipación de mayo difundido por el Gobierno nacional. El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, denunció que es no tener una lectura real de la situación económica de la provincia.

El diputado libertario había publicado hace unos días un video en sus redes sociales en el que afirmó que La Rioja recibió un 45,3% más de pesos en coparticipación al comparar mayo de 2026 con mayo de 2025. Pero el análisis realizado por el legislador libertario se apoya en una lectura fragmentada de los números.

"Si contamos solamente el capítulo que nos interesa, vamos a tener una verdad a medias o una verdad parcializada", señaló Herrera en diálogo con Radio La Torre.

Herrera reconoció que mayo mostró un desempeño favorable en materia de recaudación y recursos coparticipables, impulsado principalmente por tributos nacionales como Ganancias. Sin embargo, aclaró que ese comportamiento no refleja el escenario atravesado por La Rioja desde la asunción de Javier Milei.

Según detalló, la provincia registró retrocesos reales en los ingresos durante el primer cuatrimestre del año. "Cuando solamente se cuenta mayo, donde hubo una mejora, la gente puede pensar que a La Rioja le está yendo muy bien. Pero si se analiza todo el período, la realidad es distinta", sostuvo.

En ese sentido, enumeró que enero y febrero cerraron con caídas cercanas al 8%, mientras que marzo y abril también reflejaron disminuciones en los recursos percibidos por la provincia.

Reclamo por los fondos extracoparticipables

Uno de los principales cuestionamientos del funcionario estuvo dirigido a la interrupción de los fondos extracoparticipables que, según indicó, dejaron de ser transferidos por el Gobierno nacional desde comienzos de 2024. "Hay capítulos que no se están contando. Los fondos extracoparticipables dejaron de llegar y eso representa para La Rioja recursos equivalentes a media masa salarial", afirmó.

Herrera remarcó además que actualmente la administración provincial funciona únicamente con los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal y aclaró que esos fondos constituyen un derecho establecido por ley y no una asistencia discrecional de la Nación.

"La Nación no está enviando recursos extraordinarios. Lo que llega es la coparticipación establecida por ley y vinculada a la recaudación de impuestos nacionales", expresó.

Aguinaldo, salarios y espera por asistencia financiera

El secretario general reconoció que la mejora registrada en mayo permitirá afrontar compromisos inmediatos, entre ellos el pago del medio aguinaldo y la planificación de futuras medidas salariales para los trabajadores estatales.

No obstante, insistió en que el cuadro financiero es delicado y confirmó que la provincia aguarda una respuesta del Gobierno nacional respecto al adelanto financiero solicitado meses atrás. "Seguimos en stand-by. Hemos cumplido con todos los requisitos y todavía no tenemos respuestas. No somos la única provincia que está esperando", señaló.

Finalmente, pidió responsabilidad en el tratamiento público de la información vinculada a las finanzas provinciales y advirtió que los debates políticos no deben generar interpretaciones equivocadas entre la ciudadanía. “Tenemos que ser serios y responsables cuando hablamos de recursos públicos porque la gente forma opinión a partir de esa información”, concluyó.