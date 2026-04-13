El candidato presidencial peruano Jorge Nieto se dirige a los medios de comunicación mientras los peruanos acuden a las urnas en las elecciones generales del país, en Lima, Perú

La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga lideraban las elecciones en Perú, según los primeros resultados oficiales el lunes, en unos comicios empañados porque miles ‌se quedaron sin votar por problemas ‌en la apertura de las mesas de votación en un país de constante agitación política.

Fujimori obtenía un 17,13%, con el 41,34% de votos contados, y López Aliaga un 16,24% en las elecciones del domingo, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En tercer lugar figuraba el centrista Jorge Nieto con 13,73%.

Las últimas encuestas habían anticipado que ningún candidato obtendría el 50% necesario para ganar y se prevé una segunda ronda para el 7 de junio, lo que prolongaría la incertidumbre nL1N40J10N en el ​tercer mayor productor mundial de ⁠cobre, que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.

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La apertura de las ‌urnas electorales sufrieron retrasos en algunas zonas, principalmente en la capital Lima, por ⁠la demora en su instalación relacionados con un contratista responsable ⁠de la distribución del material electoral.

Debido al retraso, las autoridades extendieron la votación para el lunes de 63.000 personas que se quedaron sin votar. Unos 27,3 millones de personas estuvieron habilitados para sufragar.

Con ⁠el récord de candidatos, los peruanos tuvieron una gama de opciones nL1N40D00C entre políticos de ​extrema derecha e izquierda, empresarios y hasta un excomediante, que abogaban ‌por un cambo radical en el país.

Keiko Fujimori nL1N40E04G, ‌quien postula por cuarta vez, se presentó en los comicios como garantía del orden y ⁠la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia.

Sin embargo, la candidata, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, generaba polarización por su legado familiar y problemas legales pasados.

"Recibo estos resultados con profunda gratitud y humildad. Quiero ​expresar mi solidaridad ‌con los ciudadanos a los cuales se les negó la posibilidad de ejercer su derecho a voto", dijo Fujimori en una pronunciamiento a la prensa.

Aunque no proclamó una victoria, la candidata tendió un puente para sus rivales. "Tenemos los brazos abiertos para trabajar con todos aquellos que quieren el desarrollo en nuestro país. El país no quiere mas ⁠improvisaciones", refirió.

Los primeros resultados situaron al exalcalde de Lima López Aliaga, segundo por un estrecho margen. El empresario adinerado, con ideas socialmente conservadoras y conocido como "Porky", realizó una campaña con plataforma ultraconservadora y propuso reducir el número de ministerios a seis, desde los 18 actuales.

Miembro del Opus Dei que practica celibato desde los 19 años, López Aliaga ha celebrado el arribo de varios Ggobiernos de derecha o conservadores en América Latina.

Por su parte Nieto, un exministro de centroizquierda que había subido en encuestas previas, se presentó en la campaña ‌como una figura unificadora con experiencia institucional.

Con ocho presidentes desde 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso y alianzas gobernantes débiles han llevado al país a que ningún mandatario electo haya logrado terminar en la última década su periodo de cinco años.

Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso bicameral, que se elige tambien en esta elección para tener senadores y diputados después de tres decadas ‌y que podría complicar el esfuerzo del próximo gobernante para aprobar leyes y evitar riesgos de destitución.

Algunos candidatos habían prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios como medida de ‌austeridad y "evitar" sobornos.

Otros proponían un ⁠mayor rol de los militares en lucha contra el crimen y el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena ​de muerte.

Las elecciones también tienen implicaciones geopolíticas.

El aumento de la relación económica de Perú con China —ahora su mayor socio comercial y gran inversor en infraestructura y minería—, preocupa a Washington nL1N40S172, que ha intensificado su compromiso diplomático y de seguridad antes de las votaciones.

Con información de Reuters