Montones de basura y aguas residuales contaminan Gaza

Un palestino camina sobre montones de basura en Deir Al-Balah

FRANJA DE GAZA, 7 nov (Reuters) -Montones apestosos de basura cubiertos de moscas yacen esparcidos por toda Gaza entre los escombros de la devastadora campaña militar de Israel, esparcidos a lo largo de las carreteras y entre las tiendas de campaña donde vive la mayoría de la población de este enclave devastado.

Los servicios públicos, como la recogida de basuras, cesaron en cuanto comenzó la guerra y, aunque están volviendo parcialmente desde la tregua del mes pasado, la enorme magnitud de la destrucción hace que cualquier limpieza más exhaustiva quede muy lejano en el futuro.

"No huelo aire fresco. Siento un olor nauseabundo en mi tienda. No puedo dormir. Mis hijos se despiertan por la mañana tosiendo", dijo Mahmoud Abu Reida, señalando el contenedor de basura junto a la tienda que comparte con su esposa y sus cuatro hijos en Jan Yunis.

Basura en descomposición, charcos llenos de aguas residuales, residuos peligrosos procedentes de los emplazamientos de las bombas y el humo nocivo de la quema de telas y plásticos han creado un entorno fétido para los habitantes de Gaza.

"La magnitud del problema de los residuos en Gaza es enorme", dijo Alessandro Mrakic, jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los vertederos de residuos ya estaban llenos antes del comienzo de la guerra y tres grandes vertederos estaban situados a lo largo de la frontera con Israel en zonas que ahora están prohibidas a los palestinos, dijo.

"Estamos hablando de 2 millones de toneladas de residuos, sin tratar, en toda Gaza", dijo Mrakic, y añadió que los riesgos para el medio ambiente, para el acuífero del que procede gran parte del agua de Gaza y para la salud de la población eran "inmensos".

Muchas personas se quejan de enfermedades gástricas y cutáneas, desde diarrea a erupciones, llagas, piojos y sarna, y los médicos del pequeño y abarrotado territorio palestino afirman que la culpa es de la contaminación.

"Las enfermedades de la piel se han extendido mucho debido al hacinamiento en las tiendas y a que estas se encuentran junto a vertederos de basura", afirma Sami Abu Taha, dermatólogo del hospital de campaña kuwaití de Jan Yunis, lamentando la falta de medicamentos para tratar estas dolencias.

Abu Reida dijo que uno de sus hijos ha acudido en repetidas ocasiones al hospital y los médicos le dijeron que el niño sufría una infección bacteriana, probablemente procedente del contenedor de basura situado junto a la tienda.

LOS BOMBARDEOS DESTROZAN LAS INFRAESTRUCTURAS

En otra parte de Jan Yunis, Mahmoud Helles estaba sentado en su tienda de campaña con sus hijos, cerca de un estanque lleno de aguas residuales.

"No encontramos otro lugar donde quedarnos que no sea este", dijo, mostrando un sarpullido de manchas rojas en el brazo y la mano.

"Este lugar es muy, muy difícil: está lleno de enfermedades y epidemias debido a los restos de la guerra, los montones de basura y la falta de tratamiento de las aguas residuales", dijo.

Gran parte de la infraestructura de aguas residuales y alcantarillado de Gaza quedó gravemente dañada por los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel, lo que obliga a la población a utilizar letrinas abiertas que se inundan cuando llueve.

Naciones Unidas está elaborando planes para abordar el problema de los residuos, que incluyen el estudio de opciones para plantas de procesamiento que puedan generar electricidad a partir de los residuos, dijo Mrakic.

"Es necesaria una actuación inmediata, principalmente mediante el acceso de maquinaria, equipos, que nos permitan realizar adecuadamente el trabajo sobre el terreno", añadió.

Con información de Reuters