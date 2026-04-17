Los países debatirán la misión en Ormuz para cuando termine el conflicto

La ilustración muestra un mapa del estrecho de Ormuz.

​Francia y Reino Unido presidirán el viernes una reunión de unos 40 países con el objetivo de indicar a Estados Unidos que algunos de sus ‌aliados más cercanos están dispuestos a desempeñar ‌un papel en el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz una vez que las condiciones lo permitan

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho a buques que no sean suyos desde el inicio de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. El lunes, Washington impuso un bloqueo a los buques que entren o salgan de los puertos iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​ha pedido a otros ⁠países que ayuden a hacer cumplir el bloqueo y ha criticado a los ‌aliados de la OTAN por no hacerlo.

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Reino Unido, Francia y otros ⁠países afirman que sumarse al bloqueo equivaldría ⁠a entrar en guerra, pero dijeron que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que haya un alto el fuego duradero o el conflicto ⁠termine.

La iniciativa que se está debatiendo no incluye por ahora a Estados ​Unidos ni a Irán, aunque diplomáticos europeos han señalado que ‌cualquier misión realista tendría que coordinarse en ‌última instancia con ambos. Se informará a Washington sobre el resultado de ⁠las conversaciones.

SEGURIDAD DE LOS MARINEROS VARADOS

Según una nota enviada a los países invitados, el objetivo de la reunión es reafirmar el pleno apoyo diplomático a la libertad de navegación sin restricciones a través del estrecho de Ormuz y la necesidad de ​respetar el ‌derecho internacional.

La reunión también abordará los retos económicos a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo y la seguridad de más de 20.000 marineros varados y buques mercantes atrapados.

Asimismo, se esbozarán los preparativos para el despliegue, cuando se cumplan las condiciones, de una misión militar multinacional ⁠estrictamente defensiva para garantizar la libertad de navegación.

Se espera que al final de la reunión se emita una declaración del presidente para dar una idea más concreta de lo que podría suponer dicha misión, aunque no se espera que detalle qué países concretos podrían contribuir.

LOS RECURSOS DEPENDERÁN DE LA SITUACIÓN, SEGÚN RESPONSABLE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, ‌Giorgia Meloni, asistirán a la reunión en París, mientras que representantes de toda Europa, Asia y Oriente Medio se unirán por videoconferencia.

Se ha invitado a China, aunque no está claro si participará.

Varios diplomáticos señalaron que la misión podría no llegar a materializarse si la situación en Ormuz volviera a la normalidad.

Otros señalaron que las compañías navieras y ‌las aseguradoras podrían solicitar dicho despliegue durante una fase de transición para ofrecer garantías.

"Puede implicar el intercambio de inteligencia, capacidades de desminado, escoltas militares, procedimientos de información con los países ‌vecinos y más", dijo ⁠a los periodistas un responsable francés.

"El objetivo es claro, y los recursos desplegados dependerán, naturalmente, de la situación".

Reino Unido dijo que las ​conversaciones del viernes se incorporarían directamente a una reunión de planificación militar multinacional que se celebrará la próxima semana.

Con información de Reuters