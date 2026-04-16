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Zelenski recibe un premio en Países Bajos por la lucha de Ucrania por la libertad

16 de abril, 2026 | 06.21

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo el jueves en Países Bajos para recibir ‌el Premio Internacional ‌de las Cuatro Libertades, otorgado a él y al pueblo ucraniano en reconocimiento a su valentía durante cuatro años de guerra con Rusia.

Los premios llevan el nombre del discurso pronunciado en 1941 por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, en el que esbozaba ​cuatro derechos humanos ⁠fundamentales: libertad de palabra y de expresión, libertad ‌de culto, libertad frente a la necesidad ⁠y libertad frente al miedo.

Al ⁠otorgar el premio en enero, la Fundación Roosevelt dijo que había concedido el galardón a Zelenski y al ⁠pueblo ucraniano en "reconocimiento a su valiente lucha ​por nuestra libertad y democracia en ‌circunstancias excepcionalmente difíciles".

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"Luchan por la ‌seguridad de toda Europa y la defienden con ⁠sus vidas", dijo.

La guerra ha causado cientos de miles de muertos, ha desplazado a millones de personas y ha devastado ciudades ucranianas desde que Rusia ​lanzara su ‌invasión en febrero de 2022.

A la ceremonia, celebrada en la histórica ciudad sureña de Midelburgo, asistieron el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, y el primer ministro, Rob Jetten.

Entre ⁠los demás galardonados de 2026 se encontraban el Comité para la Protección de los Periodistas, en la categoría de Libertad de Expresión, y la activista Gisele Pelicot, la mujer francesa cuyo marido fue condenado por invitar a decenas de hombres a violar su cuerpo inconsciente, en ‌la categoría de Libertad frente al Miedo.

La organización indicó que no se podía revelar el nombre del galardonado con el premio a la Libertad de Culto por motivos de seguridad, mientras que la activista chilena Isidora ‌Uribe Silva ganó el premio a la Libertad frente a la Necesidad.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran ‌el exsecretario general ⁠de la ONU Kofi Annan, la excanciller alemana Angela Merkel, el líder espiritual ​tibetano el Dalai Lama y el difunto presidente sudafricano Nelson Mandela.

Con información de Reuters

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