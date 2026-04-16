Zelenski recibe un premio en Países Bajos por la lucha de Ucrania por la libertad

Ceremonia de entrega del Premio Cuatro Libertades 2026 en Midelburgo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo el jueves en Países Bajos para recibir ‌el Premio Internacional ‌de las Cuatro Libertades, otorgado a él y al pueblo ucraniano en reconocimiento a su valentía durante cuatro años de guerra con Rusia.

Los premios llevan el nombre del discurso pronunciado en 1941 por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, en el que esbozaba ​cuatro derechos humanos ⁠fundamentales: libertad de palabra y de expresión, libertad ‌de culto, libertad frente a la necesidad ⁠y libertad frente al miedo.

Al ⁠otorgar el premio en enero, la Fundación Roosevelt dijo que había concedido el galardón a Zelenski y al ⁠pueblo ucraniano en "reconocimiento a su valiente lucha ​por nuestra libertad y democracia en ‌circunstancias excepcionalmente difíciles".

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"Luchan por la ‌seguridad de toda Europa y la defienden con ⁠sus vidas", dijo.

La guerra ha causado cientos de miles de muertos, ha desplazado a millones de personas y ha devastado ciudades ucranianas desde que Rusia ​lanzara su ‌invasión en febrero de 2022.

A la ceremonia, celebrada en la histórica ciudad sureña de Midelburgo, asistieron el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, y el primer ministro, Rob Jetten.

Entre ⁠los demás galardonados de 2026 se encontraban el Comité para la Protección de los Periodistas, en la categoría de Libertad de Expresión, y la activista Gisele Pelicot, la mujer francesa cuyo marido fue condenado por invitar a decenas de hombres a violar su cuerpo inconsciente, en ‌la categoría de Libertad frente al Miedo.

La organización indicó que no se podía revelar el nombre del galardonado con el premio a la Libertad de Culto por motivos de seguridad, mientras que la activista chilena Isidora ‌Uribe Silva ganó el premio a la Libertad frente a la Necesidad.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran ‌el exsecretario general ⁠de la ONU Kofi Annan, la excanciller alemana Angela Merkel, el líder espiritual ​tibetano el Dalai Lama y el difunto presidente sudafricano Nelson Mandela.

Con información de Reuters